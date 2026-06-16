MasOrange generó un impacto de 19.870 millones en la economía española en 2025

MasOrange impulsó la igualdad digital, superando los 6.200 millones de impacto gracias a la ampliación de la cobertura 4G rural y la formación digital de 125.000 personas.

El mayor impacto proviene de la conectividad segura y la experiencia del cliente, con 10.109 millones, destacando el crecimiento de la cobertura 5G hasta el 93% y la mejora en la satisfacción de los clientes.

La compañía representa casi el 1,2% del PIB español, con un retorno a la sociedad que multiplica por 2,6 los ingresos generados por sus actividades.

MasOrange generó un impacto económico de 19.870 millones de euros en España en 2025, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior.

MasOrange generó un impacto de 19.870 millones de euros en la economía española durante el año 2025, un aumento del 6% respecto al año anterior.

Según recoge el segundo Informe de Medición del Impacto Social y Medioambiental de la compañía la contribución anual de la operadora de telecomunicaciones se cifra en casi uno de cada 100 euros de la economía del país.

Esto supone casi el 1,2% del PIB con un retorno a la sociedad en más de 2,6 veces los ingresos generados en sus actividades.

El informe mide el impacto económico de la operadora en seis ejes: conectividad segura y experiencia del cliente; igualdad digital; gobernanza y ética empresarial; cultura y talento; energía y cambio climático; y economía circular.

El eje de 'conectividad segura y experiencia del cliente' aportó 10.109 millones de euros anuales, impulsado por el aumento de la cobertura 5G hasta el 93%, frente al 90% de 2024, y la calidad del servicio a través del incremento en el NPS (Net Promoter Score), indicador empresarial que mide la lealtad y satisfacción de los clientes.

Asimismo, este impacto se ha visto reforzado por el desarrollo de soluciones orientadas a la digitalización empresarial y la consolidación de la protección de la infancia en el entorno digital.

El segundo ámbito de mayor peso fue la 'igualdad digital', que superó los 6.200 millones de euros en 2025 tras ampliar al 96,6% la cobertura rural con red 4G, la formación en competencias digitales a unas 125.000 personas o el impulso de las iniciativas de la Fundación Orange y la Fundación Euskaltel.

Por su parte, el eje de 'gobernanza y ética empresarial' junto al de 'cultura y talento' aportaron un impacto significativo de 3.394 millones de euros, destacando que la actividad de la compañía contribuye a la generación de 39.432 empleos.

Finalmente, las áreas de 'energía y cambio climático' y 'economía circular' registraron un impacto neto positivo de más de 109 millones de euros gracias al impulso de diversas líneas de actuación relevantes recogidas en su hoja de ruta hacia la descarbonización en 2040.

El “Informe de Medición del Impacto Social y Medioambiental” ha contado con la participación de expertos de todas las áreas de la Compañía y con el apoyo de la consultora Management Solutions, reforzando así el rigor metodológico del análisis y la integración del impacto en la toma de decisiones.

El ejercicio de evaluación del impacto social de MasOrange se ha realizado aplicando las más avanzadas metodologías de referencia, destacando la de la International Foundation for Valuing Impacts (IFVI) y la Impact Weighted Accounts Initiative (IWAI), desarrollada por la prestigiosa Universidad de Harvard.

Luz Usamentiaga, directora General de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, señala que “hace dos años fijamos compromisos ambiciosos y muy claros; hoy podemos decir que no se han quedado en palabras, se han cumplido y han permitido impulsar resultados medibles, avances consistentes y una forma natural de integrar la sostenibilidad en el negocio para mejorar sus resultados generando impacto en la sociedad”.