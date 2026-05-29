El mercado descuenta la guerra judicial de Vodafone: Zegona sube un 1,7% pese a la querella de los fundadores de Finetwork

Vodafone ha encargado un informe forense para acreditar el estado real de Finetwork antes de su entrada, que podría ser clave como prueba judicial en el caso.

El Tribunal de Instancia de Elda ha admitido la querella por presunta administración desleal, insolvencia punible y estafa contra Vodafone y su CEO.

A pesar de la querella y la batalla judicial, las acciones de Zegona subieron un 1,7% y la compañía se mantiene cerca de su máximo histórico.

Los fundadores de Finetwork han presentado una querella contra el CEO de Vodafone España y las sociedades de la filial de Zegona, buscando frenar maniobras mercantiles y generar impacto bursátil.

La guerra judicial entre Vodafone España y los fundadores de Finetwork por el control de la quinta teleco española ha alcanzado una nueva dimensión con la presentación de una querella contra el CEO de la compañía, José Miguel García, y las dos sociedades de la filial de Zegona.

Los querellantes y fundadores de Finetwork buscan "paralizar cualquier intento de maniobra mercantil" y generar un impacto bursátil en la matriz de la operadora de telecomunicaciones. Una "dimensión bursátil" que se podría producir de acuerdo con el código ético que marca Zegona.

No obstante, los inversores han seguido confiando en Zegona (cuyo único activo es Vodafone España) y las acciones de la compañía subieron otro 1,7% en la jornada inmediatamente posterior a que se conociera públicamente la presentación de la querella.

Es más, desde que el 27 de abril se anulara el plan de reestructuración y se retirara el control de Finetwork (Wewi Mobile) a Vodafone, Zegona ha subido hasta el 8,9% y ya se sitúa cerca de su récord histórico de 18,60 libras alcanzado el pasado 9 de mayo.

Esto indica que Zegona es -de momento- inmune al ruido judicial y a los riesgos derivados de esta lucha por el control de Finetwork. Todo ello pese a que los fundadores de la sociedad alicantina han pedido al Ministerio Fiscal una fianza de 300 millones de euros.

El Tribunal de Instancia de Elda (Alicante) admitió hace unos días a trámite la querella por presunto delito de administración desleal, insolvencia punible, estafa procesal y societaria contra el CEO de Vodafone y sus sociedades en España.

De esta manera, se abre la vía penal en un conflicto que se recrudeció hace un mes cuando se anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre de 2025 por el juzgado mercantil número uno de la misma ciudad.

El plan daba el control a Vodafone, pero su anulación se lo ha retirado. En este sentido, la operadora propiedad de Zegona presentó un incidente de nulidad para tratar de revertir la pérdida de control sobre Wewi Mobile que la Audiencia Provincial de Alicante rechazó.

Y ahora prepara el terreno para recurrir al Tribunal Constitucional presentando un recurso de amparo.

En paralelo, Vodafone ha solicitado la elaboración de un informe pericial forensic para acreditar el estado real de Finetwork antes de la entrada de la operadora en la gestión de la compañía alicantina.

Un informe que, según ha confirmado este diario, estaría completo en los próximos días y se podría aportar como parte de las pruebas judiciales del caso.

Por su parte, los fundadores de Finetwork indican en su querella que la gestión de Vodafone y su CEO dejó a Wewi Mobile convertida en un "cascarón vacío" y se hizo "con la explotación de la marca Finetwork que era, junto con sus clientes, el principal activo que tenía Wewi".

Según los querellantes, García tenía "desde prácticamente sus inicios, el larvado propósito de obtener a coste cero el control y titularidad de Wewi por parte de Vodafone".

A la espera del 'forensic'

En tanto, Vodafone apunta a que la situación de Finetwork era crítica antes de que la justicia permitiera que tomaran el control de la compañía. El plan de viabilidad convirtió en capital la deuda que la alicantina había contraído por el uso de las infraestructuras de la teleco de Zegona.

Es por ello que la prioridad ahora es terminar el forensic. Con ello buscan dejar constancia oficial de la situación de Finetwork (Wewi), la que -según Vodafone- mantenía una importante deuda acumulada, impagos y falta de transparencia financiera.

Vodafone también apunta a desorden organizativo, deficiencias jurídicas y operativas, así como del deterioro y la distorsión de la actividad comercial que arrastraba la teleco alicantina bajo la gestión anterior.

Es así como -sostienen- la única solución que había en noviembre del año pasado era el plan de viabilidad presentado ya que, entre otras cosas, los directivos de Finetwork ya habían puesto sobre la mesa un preconcurso de acreedores.

Vodafone insiste en que su plan fue una propuesta seria, avalada por un experto independiente, homologada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y acompañada de las autorizaciones regulatorias necesarias, incluidas las de la CNMC y del Comité de Inversiones Extranjeras.