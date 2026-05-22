Vodafone encarga un 'forensic' para acreditar el deterioro de Finetwork antes de que tomara el control de la 'teleco'

UGT defiende que la integración de Finetwork en un operador consolidado como Vodafone ofrecería mayor estabilidad y garantías para el empleo y el negocio.

Vodafone sostiene que la gestión anterior llevó a Finetwork a una situación financiera insostenible, con deudas millonarias y problemas organizativos y jurídicos.

La Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Finetwork presentado por Vodafone, lo que podría devolver el control a los antiguos propietarios.

Vodafone ha encargado un informe forense para certificar el deterioro de Finetwork antes de asumir su gestión, alegando deuda, impagos y falta de transparencia.

Vodafone ha solicitado la elaboración de un informe pericial forensic para acreditar el estado real de Finetwork antes de la entrada de la operadora en la gestión de la compañía, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes cercanas al proceso.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre de 2025 por el juzgado mercantil número de la misma ciudad.

Este plan presentado por Vodafone España -principal acreedor de una Finetwork al borde de la insolvencia- consistía en tomar el control de la operadora e integrar en su estructura para dar una solución de viabilidad.

Un proceso que empezó en noviembre, anulado de facto por la Audiencia Provincial que en la práctica puede devolver el control a sus dueños originales.

De hecho, el antiguo consejo de administración ya actúa de facto como los dueños aunque no hay claridad respecto del limbo legal en el que ha quedado Finetwork.

Volviendo al forensic, según ha podido saber este diario, este análisis buscaría dejar constancia oficial de la situación de la compañía la que -según Vodafone- mantenía una importante deuda acumulada, impagos y falta de transparencia financiera.

La operadora propiedad de Zegona también apunta a desorden organizativo, deficiencias jurídicas y operativas, así como del deterioro y la distorsión de la actividad comercial que arrastraba la teleco alicantina bajo la gestión anterior.

Según las mismas fuentes, el informe también analizará si determinados antiguos socios utilizaron la compañía para canalizar intereses propios o desarrollar negocios particulares al margen del interés social de Finetwork.

Todo ello mientras la compañía acumulaba impagos millonarios con su principal proveedor, precisamente Vodafone quien actuaba como suministrador mayorista de redes fijas y móviles a los alicantinos.

El mencionado informe serviría además para reforzar la tesis de Vodafone: el plan de reestructuración no fue el origen del problema, sino la única vía realista para salvar una compañía que ya se encontraba en una situación crítica.

Según planteó Vodafone en su plan de reestructuración, Finetwork atravesaba una crisis financiera severa con una deuda de unos 50 millones de euros solo con la operadora.

La compañía propiedad de Zegona sostenía que la gestión anterior condujo a Finetwork a una situación financiera insostenible. De hecho, el preconcurso declarado bajo el gobierno de los propios socios en mayo de 2025 -indican- fue una prueba de que el modelo anterior estaba agotado.

Vodafone insiste en que su plan fue una propuesta seria, avalada por un experto independiente, homologada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y acompañada de las autorizaciones regulatorias necesarias, incluidas las de la CNMC y del Comité de Inversiones Extranjeras.

Tribunal Constitucional

En este sentido, su objetivo es agotar todas las vías legales para recuperar el control de Finetwork y seguir ejecutando su plan de reestructuración.

Vodafone sostiene que la sentencia se extralimita, va más allá de lo pedido por los impugnantes y aplica una interpretación de la ley concursal que genera inseguridad jurídica y que pone en peligro a la plantilla, a sus clientes, sus proveedores y sus acreedores.

Y para ello presentó un incidente de nulidad para tratar de revertir la pérdida de control sobre Wewi Mobile que la Audiencia Provincial de Alicante rechazó.

No obstante, una vez resuelto este trámite legal, la compañía ya tiene vía libre para acudir al Tribunal Constitucional presentando un recurso de amparo.

Opinión de UGT

Por último, hace unas semanas el sindicato UGT reclamó una solución industrial para Finetwork que dé continuidad al proyecto y garantice el empleo de la plantilla.

A juicio de UGT, "aquellas alternativas que pasan por la integración en operadores consolidados del sector -como Vodafone España- reúnen en mayor medida estas condiciones y ofrecen un marco más previsible para garantizar la continuidad del negocio y del empleo, frente a escenarios que prolongan la incertidumbre".