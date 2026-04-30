De los Mozos responsabiliza a Escribano de que se frustrara la fusión con EM&E y abre la puerta a retomar la operación

Las claves

Las claves Generado con IA José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, responsabiliza a Ángel Escribano de la frustrada fusión con EM&E, alegando que los dueños retiraron la oferta. La retirada de la propuesta se produjo en medio de presiones del Gobierno para que Escribano dejara la compañía por conflicto de intereses. Indra y la SEPI estudian retomar la integración con EM&E bajo nuevas condiciones, buscando un mayor peso industrial y control en la empresa resultante. De los Mozos ha mostrado su disposición a continuar como CEO de Indra, con respaldo de la SEPI, a la espera de la decisión del consejo a finales de mayo.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha señalado que la culpa de que se frustrara la integración entre la cotizada y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) fue del anterior presidente, Ángel Escribano.

En la conferencia de analistas a propósito de los resultados del primer trimestre, De los Mozos ha indicado que la operación se abortó porque los dueños de la compañía, Ángel y Javier Escribano, retiraron la oferta.

Propuesta que los Escribano retiraron en medio de las presiones del Gobierno para que el entonces presidente abandonara la compañía argumentando conflicto de intereses en la negociación. Una guerra interna que desembocó en la salida del presidente y su sustitución por Ángel Simón la madrugada del pasado Jueves Santo.

Respecto del futuro de esta integración, el CEO de Indra ha dicho que si se dieran las condiciones “se estudiaría”. Este diario ya informó hace unas semanas de que la operación se ha retomado de manera informal con las primeras exploraciones.

La voluntad de la SEPI, el holding público que tiene el 28% de las acciones de Indra, es adquirir EM&E para ganar peso industrial, pero quiere hacerlo con sus propias condiciones, a un menor precio y siempre quedando como dueño de la empresa resultante.

No hablamos de negociaciones formales, pero sí de primeros acercamientos en el marco de la paz que se vive en el consejo de Indra desde la salida de Escribano y la llegada del nuevo presidente, Ángel Simón.

Para ello también está ayudando la figura de José Vicente de los Mozos. El consejero delegado ha pilotado la integración y llevaba un mes buscando alternativas.

En relación a su futuro, De los Mozos ha dicho que quiere continuar y que está a disposición de la empresa y los accionistas para seguir a partir de junio, cuando caduca su contrato de tres años.

En el próximo consejo de finales de mayo, la cúpula de Indra deberá decidir si propone la renovación para el cargo de José Vicente de los Mozos, aunque todo indica que se mantendrá en el cargo, ya que cuenta con el respaldo de la SEPI.

Respecto de la crisis de gobernanza no ha querido pronunciarse aunque reivindicó su papel como principal directivo recordando que Ángel Escribano ocupaba un papel ejecutivo y ahora Ángel Simón tiene un puesto de presidente no ejecutivo.