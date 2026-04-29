Cellnex reduce sus pérdidas un 24,5% hasta los 37 millones de euros en el primer trimestre

Cellnex emitió bonos por 1.500 millones de euros para refinanciar deuda y cerró el trimestre con una liquidez de 6.000 millones de euros.

La empresa reforzó su balance con la venta de activos y avanzó en su programa de recompra de acciones y distribución de dividendos.

La facturación del operador de torres de telecomunicaciones creció un 2%, alcanzando los 1.096 millones de euros.

Cellnex redujo sus pérdidas un 24,5% en el primer trimestre, hasta los 37 millones de euros.

Cellnex registró unas pérdidas netas de 37 millones de euros en el primer trimestre del año, recortando un 24,5% el desequilibrio de 49 millones de igual periodo del curso anterior.

Según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el operador español de torres de telecomunicaciones facturó 1.096 millones en este periodo, un 2% más que los 1.074 millones que facturó en los tres primeros meses de 2025.

Las ventas -excluyendo ingresos repercutidos- alcanzaron los 984 millones, un crecimiento orgánico pro forma del 4,7% interanual, "apoyado por la continua demanda de densificación de redes en los mercados en los que opera el grupo".

"El primer trimestre de 2026 vuelve a validar la previsibilidad de nuestro perfil de resultados y confirma que Cellnex alcanzó un hito clave en la generación de flujo de caja libre, poniendo de manifiesto la solidez de su modelo de negocio", ha indicado el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano.

En este contexto, Patuano ha indicado que esta aceleración refleja "disciplina operativa, expansión de márgenes y una intensidad de inversión en capital estructuralmente menor". "Al mismo tiempo, seguimos avanzando en la optimización de la cartera, el fortalecimiento del balance y una remuneración disciplinada al accionista", ha comentado.

Además, Cellnex ha reiterado sus previsiones financieras para 2026 y 2027, sustentadas en ingresos contratados a largo plazo, una rotación limitada, la expansión de márgenes y una mejora en la conversión en caja.

"La dirección mantiene su confianza en la capacidad del Grupo para seguir ofreciendo un crecimiento sostenible del flujo de caja libre, una asignación de capital disciplinada y una remuneración progresiva al accionista", ha explicado la empresa.

Cellnex ha explicado que durante el primer trimestre del año ha continuado avanzando conforme a su marco de asignación de capital.

En este contexto, el dividendo de 250 millones pagado en enero representa el primer tramo de la distribución total de 500 millones de euros prevista para 2026, con el segundo tramo, también de 250 millones de euros, programado para el próximo 15 de julio.

La torrera también ha detallado que su programa de recompra de acciones avanza "según lo previsto", con 60 millones de euros ejecutados en el primer trimestre, alcanzando un total de 260 millones de euros completados a 31 de marzo, de los 500 millones anunciados.

La optimización de la cartera, por su parte, ha reforzado adicionalmente la flexibilidad del balance, con 373 millones de euros obtenidos por la venta del negocio de centros de datos en Francia y 170 millones de euros procedentes del fondo DIV II.

Necesidad de financiación

Paralelamente, Cellnex ha abordado sus necesidades de refinanciación mediante la emisión de bonos por un importe total de 1.500 millones de euros en dos tramos, ampliando vencimientos y asegurando un coste del 3,4%.

A cierre de marzo de 2026, Cellnex contaba con una liquidez aproximada de 6.000 millones de euros, compuesta por 3.000 millones de euros en caja y 3.000 millones de euros en líneas de crédito no dispuestas.

En torno al 78% de la deuda bruta está referenciada a tipo fijo, con un coste medio de la deuda del 2,1% y un vencimiento medio de 4,3 años, manteniendo así un perfil financiero resiliente y bien protegido.