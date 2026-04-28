La UE impulsará que los grandes del Ibex se fusionen con otras empresas europeas cerrando el paso a China

La normativa introduce criterios adicionales en las fusiones, como la innovación, privacidad de datos y resiliencia, además del impacto clásico en la competencia y los precios.

Las futuras integraciones deberán garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas, la diversidad de la cadena de suministro y la sostenibilidad.

Estas normas facilitarán fusiones entre grandes empresas europeas, incluidas las del Ibex, y limitarán la presencia de proveedores ajenos a la OTAN, especialmente de China.

La Comisión Europea prepara nuevas reglas de fusiones para fortalecer la soberanía tecnológica, la resiliencia y la defensa en la UE.

Las nuevas reglas de fusiones que ultima la Comisión Europea (CE) tendrán entre sus principales objetivos proteger la soberanía e independencia de las tecnologías críticas, las cadenas de suministro y la creación de empresas más preparadas en materia de defensa, sostenibilidad y resiliencia.

Esto implica facilitar integraciones entre grandes empresas europeas -entre ellas las grandes del Ibex español-, pero con la condición de proteger la soberanía europea en sus infraestructuras y suministradores.

Dicho de otra manera, la Comisión Europea busca garantizarse que los futuros gigantes transnacionales de la UE aíslen completamente a empresas ajenas a la OTAN -como las chinas- de sus estructuras.

Una regulación que facilitará las grandes integraciones que las empresas llevan años pidiendo a la UE. Entre ellas, grandes corporaciones del Ibex como Telefónica o las del sector energético y la banca. Incluso podría aplicarse a gigantes de la defensa.

Así lo indica el último borrador de las merger guidelines al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia y que busca flexibilizar las reglas para que las compañías europeas puedan fusionarse, ganar tamaño, ser más competitivas y tener mayor margen para invertir.

Estas reglas de fusiones buscan evitar concentraciones a gran escala y riesgos para la competencia, aunque incluyen la novedad de que se exigirá a todas las operaciones la seguridad del suministro, de sus infraestructuras críticas y que sean resilientes ante eventuales crisis.

A través del control de concentraciones, la Comisión busca asegurar que la economía de la UE esté preparada para anticipar, resistir y recuperarse de perturbaciones graves (shocks) y cambios geopolíticos.

La independencia implica no depender de unos pocos proveedores o de regiones específicas del mundo. El documento advierte explícitamente sobre el peligro de las "cadenas de suministro no resilientes"; es decir, aquellas donde la oferta está concentrada en áreas geográficas concretas, lo que las hace menos fiables frente a disrupciones comerciales o crisis internacionales.

Estas normas contenidas en el borrador de las merger guidelines, enlazan con el actual escenario geoestratégico -con varias guerras a las puertas de Europa- ya que pide a los futuros gigantes europeos proteger la soberanía estratégica del continente.

Se reconoce que el contexto económico mundial ha cambiado, por lo que se indica que las evaluaciones de fusiones deberían dar mayor importancia a la innovación, la escala y la inversión, elementos cruciales para competir, "siempre y cuando no obstaculicen la competencia".

Esto refleja la dirección que ha impulsado la presidenta Ursula Von der Leyen y que representa un cambio significativo con respecto al enfoque más restrictivo que ha caracterizado la práctica de la Dirección General de Competencia de la CE en los últimos años.

La resiliencia se refiere a la preparación y capacidad del mercado interior, o parte de él, para seguir prestando servicios a los clientes y para anticipar, resistir y recuperarse de crisis graves.

Algunos ejemplos de factores particularmente relevantes para la resiliencia del mercado interior incluyen la diversidad de la cadena de suministro, la seguridad de las infraestructuras críticas físicas y digitales, la preparación para la defensa y la capacidad e incentivos de las empresas para invertir en estas tecnologías críticas.

Las nuevas directrices no mencionan directamente a proveedores de alto riesgo como tal —algo que sí hace la actualización de la ley de ciberseguridad (CSA), cuyo borrador fue presentado en enero—, aunque sí hablan de resiliencia y de seguridad.

Sin embargo, fuentes del sector de las telecomunicaciones indican que no sería de extrañar que, por ejemplo, se mire muy de cerca en un proceso de consolidación de operadores cuáles son los proveedores (y su origen) que están presentes en sus tecnologías y cadenas de suministro. Y cuál puede ser el resultado de su utilización.

Reglas de fusiones

Directamente se pone el foco las infraestructuras críticas y redes de las empresas que quieran fusionarse y aquí se limitará a proveedores que estén fuera de la OTAN, en especial de proveedores chinos recientemente cuestionados en el continente, dicen las fuentes consultadas.

Respecto al nuevo funcionamiento de las reglas de fusiones, el documento al que ha tenido acceso este diario indica que la Comisión Europea evaluará ahora factores que no solo tendrán que ver en el impacto de los precios en los servicios, sino que también en la innovación, la calidad, la capacidad, la privacidad de datos, la resiliencia y la sostenibilidad.

En cuanto a procedimiento, la Comisión debe probar que la fusión daña el proceso competitivo, mientras que las empresas deben demostrar las eficiencias que puedan contrarrestar dichos eventuales daños. Un "equilibrio de probabilidades" evaluando integralmente evidencias de carácter cualitativo, cuantitativo e interno de las empresas.

Del mismo modo, además del análisis estructural clásico -como las cuotas de mercado y los índices de concentración- se valora la insensibilidad de la demanda al precio, los elevados márgenes de beneficio recurrentes y el alcance de las barreras de entrada.

Dinámicas particulares

En sectores innovadores o dinámicos, se analizará el tamaño de las empresas considerando sus inversiones pasadas, actuales y proyectadas, patentes y acceso a recursos técnicos o talento, más que solo sus cuotas de mercado estáticas.

La Comisión tendrá en cuenta, además, si un aumento del poder de mercado derivado de la fusión puede verse contrarrestado por la entrada y expansión dinámica de empresas (incluidas extracomunitarias), por restricciones fuera de mercado o por un fuerte poder de negociación por parte de los compradores.

La normativa adapta además el análisis a dinámicas particulares, como los mercados de licitaciones o subastas o industrias con alta sobrecapacidad de producción. Las empresas pueden alegar eficiencias operativas o tecnológicas sostenibles que beneficien a los consumidores para compensar riesgos.

Y hasta ahí las facilidades. La nueva norma establece una serie de excepciones impulsadas por la vicepresidenta, Teresa Ribera, que -según han dicho algunas empresas a este diario- pueden poner en riesgo el espíritu de la norma.

Control de concentraciones

El documento indica que las operaciones entre "competidores cercanos" se enfrentarán a "un gran escrutinio", ya que -dice la CE- la pérdida de interacción entre ellos puede incentivar que los precios aumenten o que disminuya la calidad y la innovación para los consumidores.

Del mismo modo, se pueden vetar fusiones incluso si las cuotas son bajas si se elimina a una "fuerza competitiva importante"; es decir, una empresa disruptiva, un recién llegado o un competidor excepcionalmente agresivo en precios e innovación. En el caso español, pueden referirse a un operador como Digi.

Las fusiones pueden ser prohibidas también si paralizan o desvían proyectos de investigación y desarrollo (I+D) reduciendo la variedad de futuras soluciones en el mercado.

Se intervendrá también en compras que eliminan a un actor que aún no opera en el mercado, pero que ya ejerce presión estratégica o tiene los incentivos, la viabilidad y las capacidades especiales para entrar de forma inminente

Estados miembros

Se examinará si el adquiriente, siendo dominante, se hace con un activo crítico (datos masivos, canales de clientes, propiedad intelectual) que refuerce las barreras estructurales e impida competir a rivales independientes.

Se parte de la base que una fusión puede aumentar la probabilidad de efectos coordinados (carteles o colusión) y se advierte de forma explícita que la dependencia de la inteligencia artificial y los algoritmos automáticos puede favorecer la monitorización del mercado y fortalecer esta clase de pactos.

Se establece además un refugio para las compras de pequeñas empresas (start-ups) innovadoras. Y no aplica si el comprador posee más de un 40% del mercado o es el actor principal.

Finalmente, y frente a todos estos condicionantes, los Estados miembros de la UE conservan poderes para intervenir en las concentraciones y velar por sus intereses legítimos, limitados legalmente a la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales financieras.