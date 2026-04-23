Telefónica negocia un pacto con Vodafone para compartir redes móviles en Alemania

En caso de concretarse ambas operaciones, Telefónica se consolidaría como el segundo operador móvil en Alemania, acercándose al liderazgo de Deutsche Telekom.

La alianza podría afectar el futuro de la posible compra de 1&1 por parte de Telefónica, reforzando su posición en el mercado alemán.

El acuerdo busca sinergias similares a las alcanzadas previamente con Deutsche Telekom y se centraría en redes 2G, 3G y 4G, facilitando el despliegue de 5G.

Telefónica Deutschland (O2) y Vodafone negocian compartir redes móviles en ciudades de tamaño medio de Alemania para reducir costes y mejorar la cobertura.

Telefónica Deutschland (O2) está en conversaciones con Vodafone para cerrar un pacto que les permita compartir sus redes móviles y así capturar sinergias en medio de un mercado alemán altamente competitivo.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes de mercado, de momento las dos compañías están en una fase exploratoria pero consiguiendo importantes avances. Telefónica no ha hecho comentarios.

Se trata de un acuerdo para ciudades de tamaño medio, "muy ambicioso" según dicen a este diario, que complementará otros pactos que Telefónica ya alcanzó a comienzos de esta década con la propia Vodafone y con Deutsche Telekom.

En el mercado telco este tipo de pacto es conocido como sharing, o compartición de infraestructuras. Una alianza estratégica con el objetivo de reducir costes, mejorar la cobertura y acelerar el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G.

Hablamos de un acuerdo similar al que se produjo entre Orange y Vodafone en España en el año 2019 en zonas donde era más difícil y más caro desplegar redes móviles.

En este caso, las dos operadoras compartieron redes móviles en ciudades de hasta 175.000 habitantes y mantuvieron sus redes diferenciadas en todas las urbes sobre este tamaño.

Un acuerdo de compartición activa sobre las redes 2G, 3G y 4G y que alcanzó a 14.800 emplazamientos. Unos ahorros que en buena medida permitieron desplegar con mayores garantías las redes 5G.

En el caso de Alemania, Telefónica tiene acuerdos parecidos pero muy acotados con Vodafone y con Deutsche Telekom (DT).

En el caso de Vodafone, en 2019 anunciaron que el objetivo era cerrar varios cientos de zonas sin cobertura 4G mediante el uso compartido de la infraestructura de red activa.

En 2022 Telefónica O2 anunció que podía acceder a 2.000 nuevos emplazamientos adicionales para la cobertura de red gracias a pactos con Vodafone.

Y a finales de ese año se comunicó que Telefónica y DT cerraban un pacto para sumar hasta 700 emplazamientos cada una para compartir redes móviles, en especial en zonas rurales.

Sin embargo, el pacto en el que se trabaja ahora es mucho más ambicioso y tiene que ver con compartir red en ciudades de tamaño medio y no solo en áreas rurales.

Esto significa que se dejaría de utilizar algunos de los actuales emplazamientos de las operadoras (y desmontarlos) y solo dejar los que sean más rentables y los que han sufrido las actualizaciones y construcción más reciente.

Emplazamientos móviles

En principio, se podrían producir importantes sinergias ya que Telefónica O2 y Vodafone conservarían sus antenas propias en las grandes urbes y el resto serían de uso compartido.

Los datos indican que Deutsche Telekom lidera la cobertura de red móvil en Alemania con 38.000 emplazamientos, seguida de Telefónica con unos 28.000 y Vodafone con unos 26.500.

En el caso de Telefónica se ha comprometido a desplegar unas 3.000 torres en los próximos dos años -ya puso en marcha 200 este primer trimestre-, pero en el caso de cerrar un acuerdo con Vodafone quizás no sería necesario completar este despliegue.

Respecto del futuro de Telefónica en Alemania, este acuerdo despejará muchas interrogantes y podría incidir directamente en la otra gran negociación que se mantiene en el país: la compra de 1&1.

Negociación con 1&1

Fuentes del sector de las telecomunicaciones indican que si Telefónica O2 y Vodafone comparten redes móviles no tendría demasiado sentido intentar adquirir 1&1.

No obstante, hay quien también piensa que le daría Telefónica un mayor poder de negociación y podría rebajar considerablemente el precio a la operación, que a comienzos de año se cifraba en 5.000 millones.

El principal problema actual para 1&1 es la dificultad que está teniendo con el regulador local.

La compañía se comprometió a determinados despliegues móviles, pero optó por desplegar open ran, una tecnología que dificulta acuerdos de compartición y una hipotética integración con Telefónica.

Acuerdo de 'sharing'

Del mismo modo, siempre se ha dicho que el principal argumento de Telefónica para comprar 1&1 es recuperar el contrato mayorista que le arrebató Vodafone en 2024. Por lo que con un acuerdo de sharing entre las dos operadoras haría innecesario este movimiento.

En cualquier caso, en el mercado están convencidos de que hablamos de dos operaciones en paralelo que -en caso de concretarse- dejarían a Telefónica como el segundo player consolidado y con buenas armas para discutir el liderazgo a DT en Alemania.

En el caso de 1&1 se trataría de la compra de una cartera de clientes y una pequeña red, pero asegurándose 12 millones de usuarios que actualmente no tiene. Un paso gigante para consolidar el mercado alemán y eliminar al cuarto operador.

Los analistas consideran que la integración de Telefónica Deutschland (y su marca O2) con 1&1 AG, podría generar sinergias de entre 1.500 y 2.600 millones en cuanto a costes y valor neto.

En términos de mercado, la facturación conjunta se elevaría a los 11.000 millones de euros y la cartera de clientes hasta los 57,8 millones de líneas móviles, por encima del 30% y cerca del primer operador Deutsche Telekom.