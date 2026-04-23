Las claves

Las claves Generado con IA El mercado de telecomunicaciones en España cerró 2025 con mayor intensidad competitiva, reflejada en tasas de cancelación elevadas, especialmente en operadores como Digi y Vodafone. Los ingresos del sector siguen bajo presión, con descensos en el ingreso medio por usuario (ARPU) y por línea de fibra, manteniéndose la tendencia a la baja de los últimos años. La fibra óptica continúa expandiéndose, alcanzando 17,8 millones de hogares conectados y una mayor complejidad en el ecosistema FTTH, con distintos modelos de propiedad y acuerdos mayoristas. El consumo de datos móviles creció un 18,5% interanual y el 5G ya representa el 23% del tráfico total, mientras los operadores refuerzan la diversificación de ingresos y la eficiencia en inversiones.

El mercado de telecomunicaciones en España cierra 2025 con una "mayor intensidad competitiva", según se desprende del Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España del cuarto trimestre de 2025 realizado por la consultora de telecomunicaciones Nae, empresa de Minsait (Indra).

Esta publicación trimestral reúne los principales indicadores de mercado del sector telco, a partir de la información ofrecida por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), siendo su objetivo agrupar distintas fuentes de información para identificar tendencias en la evolución del sector y analizar los factores que condicionan su desarrollo.

Así, este documento destaca la intensificación de la competitividad en el mercado español, lo que se refleja en las tasas de cancelación o de churn por portabilidad, que en el caso de Digi se sitúa en el 10,5% en diciembre, frente al 8,88% de Masorange y el 9,96% de Vodafone España, mientras Telefónica registra el nivel más bajo entre los principales operadores (3,5%).

Además, los ingresos continúan "bajo presión", con descensos en el ingreso medio por servicio, ya que el promedio de ingresos por usuario o ARPU móvil se sitúa en 12,76 euros al mes en Telefónica y en 4,99 euros al mes en Digi, mientras el ingreso medio por línea de fibra hasta el hogar (FTTH) cae hasta 17,1 euros al mes y el de banda ancha móvil hasta 6,5 euros al mes, en línea con la tendencia de los últimos años.

La fibra óptica mantiene su expansión, alcanzando los 17,8 millones de hogares conectados, con 24.000 altas netas en diciembre, de las cuales en torno a 12.000 corresponden a migraciones desde redes HFC. La contribución al crecimiento varía entre operadores, ya que Digi registra 152.000 altas netas en el trimestre, frente a 21.000 en Telefónica y 7.000 en Masorange.

De su lado, el consumo de datos móviles sigue aumentando, con un crecimiento del 18,5% interanual y un consumo medio de 15,7 gigas al mes por cliente, mientras el 5G representa ya el 23% del tráfico total.

Por otra parte, el texto concluye que el ecosistema FTTH se vuelve "más complejo", con cerca de 79 millones de accesos y distintos modelos de propiedad y acuerdos mayoristas.

Diversificación de ingresos

De hecho, en el último trimestre, los accesos mayoristas se reducen en 36.000 líneas, lo que apunta a una evolución "más contenida" en este segmento. Asimismo, el mercado mantiene un perfil "altamente convergente", con ratios de clientes móviles sobre fijos de 2,7 en Telefónica, 2,9 en Digi y superiores a cuatro en Vodafone España.

Por otra parte, Nae apunta que los operadores refuerzan la diversificación de ingresos y la eficiencia en la inversión, ya que Telefónica alcanza 184 millones de euros en ingresos por venta y alquiler de terminales en el cuarto trimestre, mientras el capex sobre ventas se sitúa en el 12,18%.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis aborda la evolución del FTTH en España, el avance del despliegue de fibra y 5G y la presión sobre los ingresos y el gasto medio por cliente.

El nuevo desglose del ecosistema FTTH en España permite una mayor visibilidad del mercado al incorporar operadores previamente agregados, como PremiumFiber (11,8 millones de hogares pasados), Onivia (8,5 millones), Adamo (3,2 millones) y Elanta (3 millones), junto a Telefónica (31,3 millones) y Digi (8,2 millones), y refleja la diversidad de modelos de red y propiedad.

El despliegue de fibra alcanza en torno a 79,4 millones de sockets: Telefónica incrementa cerca de 100.000 hogares por trimestre, mientras que Digi supera los 200.000 en áreas vinculadas a acuerdos con Onivia y registra en torno a 120.000 en el resto del territorio.

En la banda de 3,5 gigahercios, Digi alcanza 504 estaciones base tras acelerar su despliegue, frente a 9.653 en Telefónica, 6.154 en Masorange y 2.743 en Vodafone España, apoyado en acuerdos de compartición de red.