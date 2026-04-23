MasOrange gana 1.869 millones en el primer trimestre a la espera de que Orange tome el control de la compañía

MasOrange ha alcanzado 394 millones de euros en sinergias desde la integración y su red 5G ya cubre el 94% de la población española.

Los ingresos por servicios descendieron un 1,2% interanual, mientras que los ingresos por alquiler de red crecieron un 19,4% y la venta de equipamiento un 9,7%.

Orange Francia está a punto de tomar el control total de MasOrange, con la operación prevista para mayo o junio de este año.

MasOrange obtuvo unos ingresos de 1.869 millones de euros en el primer trimestre, un 1,2% más que el año anterior.

MasOrange registró unos ingresos totales de 1.869 millones de euros en el primer trimestre del año, un 1,2% más que el mismo periodo del año anterior.

Estas cifras se producen justo dos años después de que comenzara a andar la nueva sociedad que unió a Orange y MásMóvil. Un momento en el que Orange Francia ha recibido casi todas las autorizaciones para tomar el control total de la compañía y adquirir el 50% que les faltaba.

De hecho, en los resultados de Orange presentados este jueves la consejera delegada, Christel Heydemann, ha indicado que la operación culminará este segundo trimestre, es decir en mayo o junio.

En tanto, MasOrange ha registrado además un retroceso interanual en los ingresos por servicios -que incluyen hogares, empresas y Administraciones públicas- durante el primer trimestre de 2026.

Llegaron a los 1.413 millones, un 1,2% menos que igual trimestre del año pasado. Aunque frente al trimestre inmediatamente anterior, esta facturación creció.

En tanto, los ingresos por wholesale -alquiler de red a otros operadores- llegaron a los 152 millones de euros, un crecimiento del 19,4% interanual. En tanto, la facturación por venta de equipamiento llegó a los 303 millones, un 9,7% más en un año.

El ingreso medio por usuario convergente (ARPU) alcanzó los 54,1 euros cayendo en 0,7 euros respecto al año anterior -en un entorno altamente competitivo- y aumentando respecto al trimestre pasado.

En términos de sinergias, MasOrange ha alcanzado los 394 millones de euros acumulados desde que se integraron Orange y MásMóvil y en línea con el objetivo de alcanzar los 430 al terminar este año.

La compañía cuenta hoy con 33 millones de líneas totales -excluyendo las líneas M2M-, de las que 26 millones son de móvil, con cerca de 22 millones en el segmento de pospago, y 7,1 millones de banda ancha fija.

Durante los últimos doce meses, MasOrange ha incorporado más de 400.000 nuevos clientes de móvil postpago. Incluyendo M2M, el total de líneas gestionadas por la operadora es de casi 47 millones, manteniéndose como la compañía con mayor número de clientes de España.

Sin embargo, en el último trimestre se produjo un retroceso de 7.000 líneas de fibra óptica y 48.000 en el segmento móvil .

“Seguimos creciendo durante el primer trimestre y además hemos aumentado de forma relevante nuestra actividad en innovación e impacto positivo, creando una plataforma de crecimiento sostenible para el futuro”, ha indicado Meinrad Spenger, Consejero Delegado de MasOrange.

Durante el primer trimestre de 2026, MasOrange continuó con la extensión de su red 5G con la que alcanza ya cerca del 94% de la población en España.

De acuerdo con el objetivo de la Compañía de hacer accesible la conectividad más avanzada a todos los ciudadanos, MasOrange también cubre con su red 5G unos 3.000 municipios de menos de 10.000 habitantes: 2.500 cuentan con menos de 5.000 ciudadanos y 1.300 tienen menos de 1.000 habitantes.