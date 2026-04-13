Telefónica se adjudica el principal contrato de comunicaciones de Navantia por 6,5 millones

Los detalles técnicos y económicos del contrato son confidenciales y solo accesibles a los licitadores que acreditaron solvencia y firmaron un acuerdo de confidencialidad.

El segundo lote, adjudicado a Evolutio Cloud Enabler, incluye servicios de backup y acceso a Internet descentralizado por casi 600.000 euros.

El contrato cubre la conectividad, seguridad, telefonía IP y móvil, acceso a Internet y soporte 24x7 entre los centros de Navantia.

Telefónica se adjudica el principal lote del contrato de comunicaciones de Navantia por 6,5 millones de euros.

Telefónica se ha adjudicado el principal lote del nuevo contrato de comunicaciones de Navantia, valorado en 6,5 millones de euros, que garantiza la conectividad y la seguridad de las comunicaciones entre los distintos centros de la compañía pública de construcción naval, según figura en el portal de contratación del Estado.

El contrato, dividido en dos lotes, contempla en el primero --adjudicado a Telefónica-- las comunicaciones entre centros de Navantia, incluyendo la línea de backup.

También abarca el acceso a Internet descentralizado, la protección de los accesos mediante sistemas AntiDDos, los servicios de telefonía IP y Teams Phone, la telefonía móvil y los servicios de gestión y soporte '24x7', asegurando las comunicaciones de Navantia.

El importe total ofertado por Telefónica asciende a 5.385.479,89 euros sin impuestos y 6.516.430,67 euros con impuestos.

El segundo lote, adjudicado a Evolutio Cloud Enabler, incluye el backup de comunicaciones entre centros y el acceso a Internet descentralizado, con un importe total ofertado de 486.868 euros sin impuestos y 589.110,28 euros con impuestos.

Según Navantia, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y los archivos con la propuesta económica de ambos lotes están clasificados como información confidencial, por lo que se entregaron únicamente a los participantes que acreditaron la solvencia solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y firmaron el correspondiente acuerdo de confidencialidad.