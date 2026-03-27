Telefónica espera que la ola de fusiones en Europa se complete en cinco años para disputarle el liderazgo de Deutsche Telekom

Tras las fusiones, Telefónica buscará crecer orgánicamente y posicionarse como una de las mejores 'telco' del mundo en 2035.

Murtra fija 2030 como meta para consolidar a Telefónica como una de las mayores operadoras europeas, con operaciones de integración en marcha.

El plan de la compañía incluye adquisiciones estratégicas en sus mercados clave: España, Reino Unido y Alemania, priorizando la disciplina financiera.

Telefónica espera completar la ola de fusiones en Europa en los próximos cinco años para acercarse al liderazgo de Deutsche Telekom.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, concluyó su segunda Junta General de Accionistas con una promesa: ser una de las mejores operadoras de telecomunicaciones de Europa en 2030 y del mundo en 2035.

Unas palabras que algunos interpretaron como una arenga deportiva o palabras propias de un gurú motivador más que como un verdadero objetivo. Pero lo cierto es que Murtra está convencido de que, si se cumple su hoja de ruta, son metas perfectamente asumibles.

Sin miedo a generar falsas expectativas, el presidente de la operadora española puso sobre la mesa su plan que -con las comillas de la disciplina financiera- nunca ha dejado de ser el crecimiento y la consolidación con Europa en el foco.

Una consolidación en base a integraciones, fusiones y consolidaciones, tanto de operadoras como de redes, y en sus mercados core: España, Reino Unido y Alemania.

Y ahora pone 2030 como primer plazo. Una situación que supone -según fuentes del mercado han transmitido a EL ESPAÑOL-Invertia- que Telefónica asume que en un plazo máximo de cinco años habrá concluido la oleada de operaciones de integración del sector telco.

Algo que además implica que la propia Telefónica ya haya cerrado todas las operaciones pendientes antes de esa fecha.

Porque ser una de las mayores operadoras del continente en un plazo tan corto pasa necesariamente por crecer a base de compras para ganar tamaño.

El espejo de Telefónica en el continente es Deutsche Telekom, el incumbente alemán que tiene una facturación de 118.000 millones de euros, aunque "dopada" porque el 65% de estos ingresos vienen de Estados Unidos.

El segundo lugar se lo disputan Orange, Vodafone y la propia Telefónica con facturaciones que oscilan entre los 43.000 y los 40.000 millones de euros.

Es por ello que cuando Murtra dice que quiere ser una de las grandes operadoras en 2030, realmente está pensando en acercarse lo más posible al gigante alemán.

Es decir, a esos 53.000 millones de ingresos, excluyendo Estados Unidos.

Una cifra perfectamente asumible si se completan algunas -incluso no todas- de las operaciones en las que llevan meses trabajando los equipos de M&A de la operadora.

Este diario ya ha venido informando de que el proceso más avanzado es el de Alemania, donde se iniciaron conversaciones con 1&1, aunque en un proceso que puede tardar más de lo esperado y en el que tampoco hay seguridad de que se cierre con éxito.

Reino Unido y España

El plan pasa por ser el segundo operador consolidado después de Deutsche Telekom y por encima de Vodafone.

En Reino Unido ya adquirieron -a través de la joint venture de O2 con Virgin- la operadora de red Netomnia, aunque se trata solo de un acuerdo para consolidar el mercado de las infraestructuras digitales.

Es así como el mercado espera más movimientos en el futuro por parte de la filial de Telefónica en la búsqueda del segundo lugar por cuota de mercado y discutirle el liderazgo a BT Group. En el foco de los inversores sigue Three UK.

Movimientos en España

Pero donde lo tiene más difícil es en España. Las opciones son solo dos: Vodafone-Zegona o Digi.

En el caso de la primera, dicen que primero hay que cerrar las integraciones de las redes móviles y ya han deslizado que no se sientan por menos de 10.000 millones, algo inasumible para Telefónica.

Y en cuanto a Digi ahora mismo está centrada en su salida a bolsa para buscar financiación, aunque este diario ya ha adelantado que está todo en pausa, a la espera de que se despejen las incertidumbres del mercado por la guerra de Irán.

Con todo, hablamos de operaciones que en su conjunto podrían cerrarse en un espacio temporal menor a los cinco años. Algunas como en Alemania podrían llegar antes y otras como España estarían a la cola por su complejidad.

Calendario y fusiones

Un calendario que encaja perfectamente con el de la Comisión Europea. En su discurso ante la Junta de Accionistas Murtra se volvió a mostrar confiado en que se estaba avanzando.

"Compartimos con las autoridades europeas la apuesta por la consolidación para construir una Europa más fuerte. El momento es ahora", dijo el presidente de Telefónica.

Una reflexión que ya hizo en la presentación de resultados de febrero cuando indicó que había mensajes que llegaban desde las máximas autoridades de Europa y que iban en la buena dirección.

Telefónica -y las grandes telecos del continente- confían en que a la vuelta del verano Bruselas pueda tener novedades respecto de las merger guidelines para fusiones que puedan facilitar los procesos.

Esto implica que en 2027 entrarían expedientes que se podrían favorecer de esta flexibilidad y simplificación. Y para ello estarían en la rampa de salida la compra de SFR por parte de Orange, Bouygues Telecom y Free-Iliad; y una potencial transacción de Telefónica en Alemania.

Es así como el objetivo de Telefónica es tener todo el paquete -ya con las autorizaciones regulatorias correspondientes- antes de 2030. Y a partir de ahí consolidar la nueva estructura de cara al posicionamiento como una gran teleco europea.

Disciplina financiera

¿Y después de las fusiones qué? El plan de Murtra pasa por cerrar todas estas compras con mínimo impacto contable.

Netomnia ya se adquirió con canje de acciones y atribuyendo parte de la compra a la deuda de la nueva compañía. Una opción que cobra fuerza con otras operaciones como en Alemania donde se podrían invertir otros 5.000 millones.

En el caso de la ampliación de capital, que en Telefónica asumen como una posibilidad, se reservará como último recurso y solo para grandes compras como podría ser con Vodafone y ya con valores en torno a los 10.000 millones.

Y a partir de ahí vendrían otros cinco años en los que se trabajará en crecer orgánicamente y consolidar la compañía pensando en un horizonte en el que en 2035, en una década, Telefónica pueda ser una de las "mejores telco del mundo".