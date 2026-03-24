Meta, condenada a pagar 375 millones de dólares por permitir la explotación sexual infantil en sus plataformas

Varias personas posan para una foto frente a un letrero de Meta , el nuevo nombre de la empresa antes conocida como Facebook, en su sede central en Menlo Park, California, EE. UU., el 28 de octubre de 2021. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un jurado de Nuevo México condena a Meta a pagar 375 millones de dólares por permitir la explotación sexual infantil en Facebook, Instagram y WhatsApp. La investigación demostró que cuentas de menores recibieron material sexual explícito y fueron contactadas por adultos en las plataformas de Meta. Meta es acusada de engañar al público sobre la seguridad de sus redes sociales y de no implementar medidas básicas como la verificación de edad. La empresa enfrenta miles de demandas por diseñar productos adictivos para jóvenes, lo que afecta la salud mental infantil y adolescente.

Un jurado de Nuevo México ha dictaminado este martes que Meta Platforms META .O ha violado la ley de protección al consumidor del país al engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp y permitir la explotación sexual infantil en esas plataformas, una sentencia por la que la compañía tendrá que pagar 375 millones de dólares en multas civiles.

Meta ya ha anunciado que apelará la condena: "Discrepamos respetuosamente con el veredicto y apelaremos", ha declarado un portavoz de Meta en un comunicado. "Nos esforzamos por mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino", ha asegurado.

El veredicto del jurado ha puesto fin a un juicio de seis semanas, marcando el primer veredicto de un jurado sobre estas demandas contra la mayor empresa de redes sociales del mundo mientras aumenta el ojo del huracán de la polémica sobre cómo sus plataformas afectan la salud mental de los jóvenes.

La demanda fue presentada por el fiscal general del estado de Nuevo México, el demócrata Raúl Torrez, quien acusó a la empresa tras una investigación encubierta de permitir que los depredadores tuvieran acceso sin restricciones a usuarios menores de edad y de ponerlos en contacto con las víctimas, argumentando que estas a menudo derivaban en abusos reales y trata de personas.

Como parte de las pesquisas, los investigadores crearon cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por usuarios menores de 14 años. Dichas cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban contenido similar, lo que derivó en cargos penales contra varias personas, según la oficina de Torrez.

Las carencias de seguridad de Meta

En los últimos años, Meta ha sido objeto de críticas por su gestión de la seguridad de niños y adolescentes, una polémica que se impulsó tras el testimonio de un denunciante ante el Congreso de EEUU en 2021, que alegaba que la empresa sabía que sus productos podían ser dañinos pero se negó a actuar.

La empresa se enfrenta a miles de demandas que la acusan de diseñar intencionadamente sus productos para que resulten adictivos para los jóvenes, lo que ha provocado una crisis de salud mental a nivel mundial.

Algunas de estas demandas, presentadas en diferentes tribunales de EEUU, reclaman indemnizaciones por valor de decenas de miles de millones de dólares, según la documentación presentada por Meta ante los reguladores financieros.

El gigante de las RRSS se defiende

Meta ha argumentado que la empresa está exenta de responsabilidad tanto en la demanda por adicción como en la de Nuevo México gracias a las protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

Estas normas, generalmente, prohíben las demandas contra sitios web por contenido generado por los usuarios. La empresa ha afirmado que las alegaciones de daños del estado no pueden separarse del contenido de las plataformas, ya que sus algoritmos y características de diseño sirven para publicar dicho contenido.

Sin embargo, la sentencia recoge que Meta aseguró al público que Instagram, Facebook y WhatsApp eran seguras para los adolescentes y niños de Nuevo México, mientras ocultaba la verdad sobre la gran cantidad de contenido peligroso y dañino que alojaba.

Según el estado, documentos internos de la empresa reconocían problemas de explotación sexual y daños a la salud mental. Ante ello, Nuevo México señala que la empresa no implementó medidas de seguridad básicas, como la verificación de edad.

El estado también acusó a Meta de diseñar sus plataformas para maximizar la interacción, a pesar de las pruebas de que perjudicaban la salud mental de los niños. La demanda alega que funciones como el scroll infinito y la reproducción automática de videos fomentan comportamientos adictivos a los menores, que pueden derivar en depresión, ansiedad y autolesiones.