Congresistas de EEUU piden a Trump que eleve la presión en la UE para acabar con la "amenaza" de la red 5G de China

La Comisión Europea avanza en una ley que bloquearía a proveedores chinos en infraestructuras críticas, y el TJUE respalda que la UE pueda imponer estas restricciones.

Se solicita priorizar las redes de telecomunicaciones seguras en la cooperación internacional, y que la 6G en la UE solo utilice proveedores de confianza.

La carta, firmada por demócratas y republicanos, señala directamente a países europeos como Alemania, España, Italia y Suiza por usar equipos de proveedores considerados de riesgo.

Trece congresistas de EEUU han pedido a Trump intensificar la presión diplomática en la UE para frenar el avance de las redes 5G chinas, especialmente Huawei y ZTE.

Un total de trece congresistas de Estados Unidos han enviado una carta al Secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo que active todos sus resortes diplomáticos para detener en todo el mundo la amenaza para la seguridad que -en su opinión- representan las redes de telecomunicaciones chinas.

El documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia señala que, pese a los esfuerzos recientes, compañías como Huawei siguen ganando cuota de mercado y señalan directamente a países europeos como Alemania, España, Italia y Suiza.

La carta es importante, no solo por su contenido, sino porque es una petición oficial que está firmada por congresistas, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, por lo que representa a casi todo el arco político de EEUU.

Se ha enviado además durante la segunda semana de guerra en Irán, lo que probablemente ha elevado la sensibilidad política en EEUU en torno a sus aliados y los proveedores de tecnología de países que considera hostiles, como China.

Es así como insta al representante de la política exterior del presidente Donald Trump, a que anime a las misiones diplomáticas estadounidenses a "abordar la amenaza constante que representan las redes de telecomunicaciones chinas en todo el mundo".

Y lo hace especialmente en los países en desarrollo, como la Unión Europea, donde Estados Unidos tiene intereses significativos e invierte "considerables recursos de los contribuyentes".

La carta fechada el pasado 16 de marzo ya fue analizada en la reunión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso del día 18, donde se hizo un monográfico sobre 'Seguridad y Liderazgo de EEUU en Comunicaciones y Tecnología'.

Los firmantes de la misiva sostienen que durante las primeras administraciones de Trump y Biden, Estados Unidos lideró los esfuerzos para restringir el uso de proveedores chinos en las redes de telecomunicaciones, pero que esto no ha evitado que Huawei y ZTE ganaran peso en algunos de sus países aliados.

Reconocen que la Administración Trump demostró recientemente su compromiso de mantener fuera de sus redes los equipos de proveedores no confiables cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) cerró las lagunas legales que permitían a los laboratorios de pruebas afiliados a Huawei operar en Estados Unidos.

"Esto ha hecho que algunos de nuestros socios y aliados, incluidos Australia, India, Japón, Suecia y el Reino Unido, se hayan sumado a este esfuerzo implementando restricciones similares", dicen.

Pero advierten que "lamentablemente", Huawei continúa aumentando su cuota de mercado en todo el mundo, incluidas regiones de América Latina como Argentina, África como Egipto y Nigeria, y Asia como Indonesia, Filipinas y Tailandia.

"Incluso países europeos como Alemania, España, Italia y Suiza han utilizado equipos de proveedores no confiables, lo que ha contribuido a los esfuerzos de China por dominar la infraestructura global de 5G", advierten.

Contratos de España

Aunque en el caso español felicitan al Gobierno "por haber cancelado recientemente un contrato con Huawei tras las preocupaciones expresadas".

Se refieren a agosto del año pasado cuando el Ejecutivo dio marcha atrás en la adjudicación por 10 millones de un contrato para la red pública de fibra óptica de Red.es, equipada con componentes de Huawei.

De esta manera, los congresistas piden a Rubio que proporcione a sus embajadores "la mayor cantidad de información posible sobre la magnitud de esta amenaza y les inste a priorizar las redes de telecomunicaciones seguras en todas las conversaciones sobre infraestructura con gobiernos extranjeros".

Reunión del G7

También le piden que en la cumbre del G7 de 2026 (en junio) se asuman compromisos "para priorizar las redes de telecomunicaciones seguras y confiables, así como otros formatos de cooperación".

Indican que los foros Comunicaciones Globales de la Coalición Global sobre Telecomunicaciones (GCOT) y el Diálogo Cuadrilateral sobre Seguridad (Quad) deberían hacer mayor hincapié en la promoción de proveedores de telecomunicaciones confiables de naciones aliadas.

Al mismo tiempo, sugieren colaborar con la Unión Europea (UE) para implementar plenamente el conjunto de herramientas 5G de la UE (toolbox de ciberseguridad), junto con el compromiso de "garantizar que la 6G en la UE se despliegue únicamente con proveedores de confianza desde el principio".

Cooperación con la UE

"Debe ser fundamental para la cooperación transatlántica en materia de tecnologías digitales de confianza", agregan.

Señalan además que hay que garantizar la integridad y la resiliencia de las redes de telecomunicaciones globales en los países aliados y en las naciones en desarrollo donde Estados Unidos mantiene intereses económicos, militares, de seguridad, de estabilidad y democráticos vitales.

"Los embajadores estadounidenses también deben transmitir el mensaje de que apoyar a Huawei, ZTE y otros proveedores no fiables socava la seguridad nacional y expone a los ciudadanos de todo el mundo a riesgos inaceptables".

Comisión Europea

Y concluyen lanzando un mensaje de unidad frente a los proveedores chinos. "Junto con nuestros socios y aliados debemos salvaguardar la integridad y la resiliencia de las redes de comunicaciones globales para proteger nuestros intereses económicos, de seguridad y democráticos comunes".

En el caso de Europa, hace unas semanas la Comisión Europea publicó el borrador de la ley de ciberseguridad de la UE (CSA) que bloquea a los proveedores ajenos a la OTAN de las infraestructuras críticas de los Estados miembros y les exige retirarlos. Y no solo del 5G y las redes móviles, sino que también de la fibra óptica y otros componentes tecnológicos.

El documento debe ser refrendado por los Estados miembros y podría sufrir modificaciones. Una vez aprobado, hay 36 meses para eliminar a estos suministradores de alto riesgo, si es que la norma final no modifica el borrador.

Dictamen del TJUE

Del mismo modo, la semana pasada un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dijo que las normas que impiden a las operadoras de telecomunicaciones utilizar proveedores de riesgo pueden ser establecidas por la UE, y no solo por los gobiernos nacionales.

Asimismo, indicó que las operadoras de telecomunicaciones no tienen por qué ser compensadas por el coste de la sustitución de los equipos de Huawei. Algo que vienen demandando las telecos por el colapso para sus redes que podría significar una sustitución apresurada de sus equipos.

En el caso español, Telefónica, MasOrange y Vodafone tienen diferentes exposiciones a Huawei en sus redes móviles, con una media que ronda el 30% de sus equipos. Aunque llevan algunos meses moviendo ficha para reducir esta dependencia.

En el caso del Gobierno español, adjudicó antes del verano las escuchas telefónicas de la Guardia Civil a Huawei y mantiene desde años diversos contratos públicos con el suministrador en diferentes departamentos de la Administración central.