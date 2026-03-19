Fainé invierte 90.500 euros en Telefónica y consolida el 'núcleo estable' tras la salida de BBVA del consejo

José María Abril, representante de BBVA, será sustituido en el consejo por Jane Thompson, después de que el banco decidiese que su inversión en Telefónica ya no es estratégica.

Tras la salida de BBVA del consejo, CriteriaCaixa, con una participación del 9,99%, refuerza el 'núcleo estable' del accionariado de Telefónica a través de Fainé.

Fainé es el miembro más veterano del consejo de administración de Telefónica, donde ocupa el cargo de vicepresidente dominical desde 1994.

Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa y Fundación La Caixa, ha invertido 90.504 euros en la compra de 25.140 acciones de Telefónica.

El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha invertido 90.504 euros en la compra de acciones de Telefónica, compañía en la que ocupa el cargo de vicepresidente dominical.

En concreto, se ha hecho con 25.140 acciones a un precio de 3,60 euros por título, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los 3,60 euros a los que Fainé ha comprado los títulos de Telefónica se sitúan por debajo de los 3,63 euros a los que cotiza la compañía hacia las 15.00 horas de este jueves, según recoge Europa Press.

El presidente de CriteriaCaixa desembarcó en el consejo de administración de la 'teleco' el 26 de enero de 1994 y es el miembro del máximo órgano de decisión de Telefónica que lleva más tiempo en el asiento.

En este contexto, el holding inversor de la Fundación Bancaria La Caixa ostenta una participación del 9,99% en Telefónica y forma parte, ya sin BBVA, del denominado 'núcleo estable' dentro del accionariado de la operadora a través de la figura de Fainé.

José María Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA, forma parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007 y su mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta junta general ordinaria de accionistas de la 'teleco', que tendrá lugar el jueves que viene.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó en la presentación de resultados de la compañía que la salida de Abril se debe a que el banco considera que la inversión no es "estratégica".

Abril era el consejero con más años en el cargo después de Fainé y será sustituido por la directiva australiana Jane Thompson.