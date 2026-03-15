Moncloa busca apoyos para un nuevo asalto a Indra y amaga con enterrar la compra de EM&E

Una posible alianza alternativa con Santa Bárbara y la amenaza de restringir contratos de Defensa son otras cartas del Gobierno para forzar cambios en Indra.

Fondos de inversión y accionistas relevantes apoyan a Escribano y la operación de integración, dificultando la maniobra del Ejecutivo.

Moncloa explora diversas estrategias, como captar accionistas rebeldes y enterrar la compra de EM&E, para ganar influencia en la compañía.

El Gobierno intensifica sus esfuerzos para destituir a Ángel Escribano de la presidencia de Indra y desbloquear la integración con EM&E.

El Gobierno ha lanzado un nuevo asalto para intentar destituir a Ángel Escribano de la presidencia de Indra. No es una ofensiva tan directa como el intento fallido de hace un mes, aunque es igual de intensa, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

A comienzos de febrero, Pedro Sánchez -a través de su asesor económico de cabecera, Manuel de la Rocha- llamó a capítulo al presidente de la cotizada para sugerirle que diese un paso al costado y así desbloquear la integración de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Pero Escribano resistió. Se negó a marcharse, presentó los mejores resultados de la historia reciente de Indra y reunió en torno a su figura un consejo de administración fiel que fue inmune a cualquier intento del Gobierno de apartarle.

Desde entonces, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, lleva estudiando diversas fórmulas para lograr la integración entre las dos compañías y contentar a todos los socios. A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que representa al Gobierno con el 28% del capital; y a los Escribano (Ángel y su hermano Javier), que tienen el 14,3%.

¿La última? Como contó este periódico, se negocia la creación de una filial de defensa conjunta entre Indra y EM&E, en la que la SEPI tenga el control absoluto y se limiten los derechos políticos de los Escribano en el reparto accionarial.

No obstante, el objetivo de Moncloa nunca dejó de ser la salida de Escribano de la presidencia. El Gobierno considera prioritario tener un primer directivo de su plena confianza en los mandos de la cotizada y en este esquema no entra el fundador de EM&E.

Consideran que ahora ha llegado el momento de mover ficha y hay quien dice que incluso ya tienen un presidente sustituto en la recámara. Pero, a diferencia de hace un mes, hablamos de movimientos más discretos que fuercen una salida voluntaria del presidente e -incluso- de José Vicente de los Mozos, quien tampoco ha sido de la confianza de Moncloa.

El día marcado en rojo es el 25 de marzo, fecha en la que está convocado el consejo de administración de Indra, en el que De los Mozos debe presentar las alternativas de integración. Un momento en que se abre la ventana de salida del consejero delegado, que expira mandato en junio de este año. Puede renunciar o intentar una renovación que la SEPI no quiere.

Pese a ello, Moncloa ya ha deslizado que quiere resolver el "asunto Indra" antes de este consejo de administración, pese a que tiene poco margen para forzar la destitución inmediata de Escribano o de De los Mozos.

¿Y cuáles son las armas de Moncloa? Las de carácter inmediato pasan por ganarse el favor de algún accionista "rebelde", y las de más largo aliento incluyen torpedear y enterrar la compra de EM&E y asfixiar a Indra y EM&E negándole contratos y nuevas asignaciones de programas de Defensa.

Por el momento, la SEPI no tiene mayoría en el consejo, ni en el capital, por lo que no hay apoyos para convocar consejos, ni juntas extraordinarias que puedan forzar un relevo. No es un caso como el de Telefónica, donde se logró el plácet de Criteria, STC, Blackrock, y BBVA para sustituir a José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra.

Pero en Moncloa no se rinden. Llevan recabando apoyos más de dos meses, aunque ahora mismo sin ningún compromiso en firme.

Es así como las fuentes consultadas por este diario indican que, excepto SAPA (7,9% del capital), la SEPI no tiene más aliados en Indra entre los grandes accionistas de la compañía. Y juntos sólo reúnen el 36%.

Por el contrario, en últimas estas semanas se ha construido un núcleo de fondos de inversión en torno a la figura de Escribano y de la operación de integración con EM&E.

Junto con la Amber Capital del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, creen que la única manera de rentabilizar su inversión es que se cierre la operación y que se cree ese gran gigante de la defensa que Indra prometió a los mercados hace más de un año.

Si se suman las participaciones de Escribano, Oughourlian (7,2%), T. Rowe (3,7%), David Shaw (3,5%), Davison Kemper (1%) y Millennium (1%), nos vamos al 30,7% del capital.

Y a esto hay que sumar una serie de fondos que no han aflorado y que también podrían representar un porcentaje importante que decante la balanza en un escenario con un free float del 33%.

Opciones de la SEPI

¿Qué puede hacer la SEPI? La primera opción es intentar cambiar la posición de uno de estos fondos, aunque las fuentes consultadas indican que las intenciones del Gobierno de torpedear la integración de EM&E no seducen a los inversores.

Aquí la clave es Oughourlian, a quien se le atribuye la responsabilidad de la irrupción de Third Point a mediados de febrero. Entonces, este nuevo accionista pidió por carta desbloquear la integración para que Indra comenzara a generar valor. Sumaría entre un 1% y un 2% al bloque de fondos que apoyan a Escribano.

¿Que hará Oughourlian? En su entorno indican que "nada ha cambiado" y que mantiene su apoyo a Escribano.

Señalan que ahora mismo no le conviene enemistarse con el PP y que todo lo que resista los embates de Moncloa -en Prisa y en Indra- es ganar tiempo de cara a un cambio de Gobierno.

Lectura de los Escribano

Una lectura similar hacen los Escribano. Y es resistir todo lo posible, y lo imposible, hasta que se produzca un cambio en Moncloa que les permita desbloquear la hoja de ruta de la tecnológica.

Y es aquí donde se jugaría una guerra de desgaste. Si el Gobierno no logra apoyos de última hora, difícilmente podría ejecutar un asalto en el corto plazo -aunque con Moncloa nunca se sabe- lo que les lleva a una estrategia que mine los planes de los Escribano.

Hasta el momento han estado jugando al gato y al ratón, obligando a De los Mozos a buscar opciones con la excusa de esperar las cuentas cerradas de EM&E.

Quienes conocen estos movimientos dicen que solamente lo han hecho para ganar tiempo a la espera de acontecimientos.

Ofertas por EM&E

Así pasó con el canje de acciones, primero; luego, con la compra del 51% de EM&E; y ahora, con la oferta de crear una filial conjunta en la que Escribano ponga recursos, sin tener el control.

Ofertas económica y financieramente desfavorables para los Escribano y que no buscan realmente un acuerdo, sino tensar más las relaciones y minar la posición del presidente.

En este entendido, en Moncloa se quiere pasar a una estrategia más agresiva que suponga intentar enterrar la adquisición de EM&E.

Todavía hay quienes en el Gobierno creen que se puede salvar la operación, pero al parecer se está imponiendo la línea dura que dice que la fusión ya no es necesaria.

La alternativa de Santa Bárbara

Para ello cuentan en la recámara con Santa Bárbara. La compañía recurrió en enero ante el Tribunal Supremo la concesión pública de créditos por importe de 3.000 millones de euros a Indra y EM&E para financiar los programas de compra de nuevos obuses de cadenas y ruedas, adjudicados en diciembre por el Ministerio de Defensa.

Y desde febrero susurra en el oído de Sánchez ofreciéndose a desbloquear el conflicto si cierran una alianza con Indra.

El plan de la filial de General Dynamics pasa por sustituir a EM&E como socio preferente de la empresa semi-pública, lo que le abriría la puerta al maná de los contratos del Ministerio de Defensa español.

De poder a poder, Santa Bárbara puede ofrecer una serie de patentes industriales que Escribano no tiene, pero una alianza de estas características podría significar un terremoto de proporciones insospechadas en la industria de la defensa nacional. Si sale mal, dicen en el sector, sería difícil recuperarse de un golpe de este calado.

Contratos de Defensa

Finalmente, la tercera línea de acción del Gobierno es asfixiar a Indra -y a EM&E- negándole pedidos y contratos.

Un movimiento de más largo aliento que muchos ven como "un tiro en el pie" de la propia SEPI. "Sería un escándalo que se cargaría la industria", dice un accionista de la compañía.

Aunque los Escribano también tienen balas en la recámara. La primera es la creación de un hub de la defensa al margen de Indra, mediante alianzas con pequeñas empresas españolas y generando una red de seguridad para optar a contratos.

Precisamente, en las últimas semanas EM&E ha firmado una serie de contratos en esta línea y se ha encargado convenientemente de publicitar.

Órdago final

Una segunda opción que tiene es aguantar en Indra con su 14,5% del capital. Moncloa no ha calibrado que, haga lo que haga, e incluso si logra sustituir al presidente, éste seguirá como el segundo mayor accionista. Con un porcentaje suficientemente relevante como para bloquear decisiones de calado en la gobernanza.

Es así como nos acercamos a un juego de suma cero. Escribano lo apuesta todo a resistir hasta que el PP llegue al Gobierno y Moncloa en encontrar la llave que obligue al presidente de Indra a dimitir. Se vienen días de mucho movimiento.