Primer efecto de la guerra en los contratos públicos: Aena licita la red móvil de los aeropuertos solo a proveedores europeos

La guerra de Irán ya ha tenido su primer impacto en la contratación pública. Aena ha publicado los pliegos para la contratación de la nueva red móvil de 16 aeropuertos españoles limitando la elección a "proveedores europeos".

El contrato tiene un valor neto de 73 millones de euros y busca desplegar infraestructuras de red móvil para mejorar la cobertura en los aeropuertos de primer y segundo nivel. Este despliegue se realizará en las principales terminales españolas, incluyendo Madrid-Barajas, El Prat o Palma de Mallorca.

Las principales operadoras españolas -Telefónica, Vodafone y MasOrange- tienen una exposición a proveedores chinos como Huawei o ZTE en diferentes niveles, aunque diferentes informes indican que es en torno al 30% de sus redes.

Pero en los últimos meses han comenzado una lenta desconexión, en especial en sus nuevas infraestructuras 5G. Y precisamente la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia son sus proveedores.

No obstante, las fuentes consultadas apuntan a que la española Cellnex podría ser la que mejor cumpla los requisitos en este concurso al tratarse de un operador neutro.

Es así como el pliego de condiciones al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia sigue las recomendaciones de la ley de ciberseguridad de la UE (CSA) que bloquea a los proveedores chinos y ajenos a la OTAN de las infraestructuras críticas de los Estados miembros.

La Unión Europea lleva meses pidiendo que los proveedores de tecnología expulsen a proveedores de alto riesgo como Huawei o ZTE de sus redes críticas.

Una situación que ahora cobra mucho más importancia en plena guerra de Irán con países de la OTAN en la línea de fuego y con Rusia y China jugando a la ambigüedad estratégica, lo que ha generado que la confianza en estos proveedores baje a mínimos. Y todo ello sin resolver la invasión de Moscú a Ucrania.

En este sentido, el pliego de condiciones del concurso de Aena establece claramente una desconexión de los proveedores de alto riesgo. Un camino que ya empezó Renfe en su licitación de infraestructuras de telecomunicaciones 5G por 117 millones en junio de 2023.

Así, la publicación de la ley de ciberseguridad en enero, y la guerra que estalló a finales de febrero, ha hecho que Aena ahonde en estos protocolos reforzando la soberanía digital del continente y limitando los proveedores a empresas europeas.

En especial, sectores como transporte, energía y defensa.

En concreto, el pliego recomienda la selección de proveedores europeos debido a varias razones de seguridad, "entre las que destacan la cadena de suministro y la resiliencia europea".

Sostiene que la elección de proveedores europeos contribuye a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, ya que estos proveedores están sujetos a regulaciones y estándares de ciberseguridad más estrictos dentro de la Unión Europea.

Riesgo de vulnerabilidades

"Esto reduce el riesgo de vulnerabilidades y ciberataques que podrían comprometer la integridad y la continuidad de los servicios de redes de telefonía móvil 5G".

Indican además que la resiliencia europea se refiere a la capacidad de la Unión Europea para resistir y recuperarse de interrupciones en la cadena de suministro, asegurando que los servicios críticos puedan mantenerse operativos incluso en situaciones adversas.

Algo que cobra mucha más fuerza por la guerra de Irán... y las que pueden venir.

Al optar por proveedores europeos, dicen, se fomenta una mayor independencia y se disminuye la dependencia de proveedores externos que podrían estar sujetos a riesgos geopolíticos o económicos.

Redes 5G

"Esto es especialmente importante en el contexto de las redes 5G, donde la seguridad y la estabilidad de la infraestructura son fundamentales para el funcionamiento continuo y seguro de los servicios de telecomunicaciones".

Recuerdan que esta recomendación está alineada con las directrices de la Evaluación Coordinada de Riesgos de Ciberseguridad de las Redes 5G y la Comunicación de la Comisión sobre la implementación del conjunto de herramientas de ciberseguridad 5G.

Por último, —y por si había dudas— en la ejecución del contrato no podrán utilizarse equipos, productos ni servicios de proveedores y/u operadores declarados de alto riesgo o que hayan sido excluidos del mercado europeo o español por autoridad competente nacional o comunitaria de acuerdo con la legislación aplicable.

Salida de Huawei

La lectura que se hace en el sector es que se abre el camino para que España expulse a Huawei de sus infraestructuras críticas como pide la UE.

Hasta ahora nuestro país solo había puesto limitaciones reales a ayudas públicas como los programas ÚNICO 5G y al referido contrato de Renfe.

Pero ahora, con un bloqueo explícito a los principales aeropuertos europeos, se actúa por primera vez desde la publicación de la CSA que ya exige de manera obligatoria la desconexión de los proveedores de alto riesgo.

Hasta la fecha España ha sido uno de los países de la UE, junto con Alemania, que más se ha resistido a expulsar a Huawei de sus redes. De hecho, en el último año nuestra Administración ha renovado contratos con este proveedor como las escuchas policiales de la Guardia Civil.