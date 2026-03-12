Telefónica impulsa su crecimiento en servicios TI y soluciones SAP al adquirir Altim por casi 30 millones

Las claves nuevo Generado con IA Telefónica ha adquirido la consultora tecnológica Altim por cerca de 30 millones de euros para reforzar su crecimiento en servicios TI y soluciones SAP. Altim, con 25 años de experiencia, 125 empleados y más de 160 clientes, seguirá operando de forma independiente tras la compra. La adquisición consolida la estrategia de Telefónica de expandirse en el negocio de aplicaciones y servicios TI, priorizando la atención al cliente empresarial y la innovación. Altim es 'Gold Partner' de SAP en España, especializada en migraciones a S/4HANA, nube pública, ciberseguridad y gobernanza del dato, con una facturación de 14,3 millones de euros en 2024.

Telefónica ha reforzado su crecimiento en servicios TI y soluciones SAP al adquirir la consultora tecnológica Altim Tecnologías de la Información, una operación valorada en torno a los 30 millones de euros.

La 'teleco' se ha hecho con el 100% del capital social del grupo español de consultoría tecnológica especializado en la transformación digital de compañías a través de soluciones basadas en SAP, con 25 años de experiencia, un equipo de 125 empleados y más de 160 clientes, según ha informado Telefónica este jueves en un comunicado.

Esta es la primera compra en España de Telefónica bajo el mandato de Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía en enero del año pasado.

En este contexto, Telefónica continúa consolidando su posición en el segmento 'B2B', con un sólido ritmo de crecimiento impulsado tanto por los ingresos por comunicaciones como por los procedentes de los servicios TI, que se han convertido en su principal motor de expansión.

La empresa ha manifestado que garantizar una atención "excelente" al cliente empresarial, ya sea una gran corporación o una pyme, sigue siendo una prioridad estratégica para Telefónica, reforzada ahora con la incorporación de Altim.

El director general de Empresas y Administraciones de Telefónica España, Eduardo Ariste, ha afirmado que la compañía está "muy satisfecha" de anunciar esta operación con uno de los principales partners de SAP en el mercado español, principalmente por tres motivos.

"El primero es que hablamos de un mercado, el de la tecnología aplicada a la optimización de los procesos empresariales, que está en claro crecimiento; en segundo lugar, porque esta empresa encaja a la perfección en nuestra estrategia de crecer dentro del negocio de aplicaciones y, en tercer lugar, por la visión de negocio de Altim, muy similar a la nuestra, en la que prima la profesionalización de la plantilla, el establecimiento de relaciones a largo plazo con los clientes y una firme apuesta por la innovación", ha explicado Ariste.

Ciberseguridad

Por su parte, la consejera delegada de Altim, Adriana Sola, ha señalado que están "muy contentos" de poder unirse a Telefónica y continuar trabajando para garantizar a las empresas una transformación "real" de su negocio, con un retorno de inversión "medible y escalable", traduciendo la estrategia tecnológica en resultados tangibles.

"A diferencia de las consultoras generalistas, destacamos por la alta especialización de nuestros equipos y el uso de propiedad intelectual propia. Mediante el desarrollo de aceleradores y el profundo conocimiento de los mercados, logramos adaptar con éxito las mejores prácticas de SAP a las necesidades reales de cada sector", ha añadido Sola.

La consultora, que seguirá operando de forma independiente tras su adquisición por Telefónica España, se ha focalizado en las migraciones a S/4HANA --la última generación de ERP inteligente de SAP--, el modelo de nube pública, la ciberseguridad y la gobernanza del dato.

Para Altim, el ERP representa el núcleo operativo para una toma de decisiones basada en información en tiempo real y no en intuiciones.

Con el conjunto de servicios y soluciones 'end to end' (extremo a extremo), Altim garantiza a las empresas un proceso de transformación que va "más allá de lo tradicional".

Altim es 'Gold Partner' de SAP en España, un software original europeo de planificación de recursos empresariales (ERP) que tiene actualmente más de 230 millones de usuarios en la nube a nivel mundial y que incluye más de 100 aplicaciones para conectar todas las partes de un negocio (desde las finanzas y ventas hasta los RRHH), sobre una plataforma digital inteligente.

La consultora española, nacida en 2001 y con sede en Las Rozas (Madrid), cuenta con una plantilla con una elevada especialización en el uso de este software y de los procesos de negocio que soporta, con especial foco en el ámbito operativo y financiero.

Altim, que ha incrementado sus ingresos significativamente los últimos años, ha facturado en el último año fiscal 2025 más de un 20% que el ejercicio anterior. Estos resultados se han visto respaldados en el último congreso de SAP en España ('SAP Spain PKOM 2026'), con el premio a la empresa con 'Mayor volumen de ventas' en el segmento de 'Territorio de Partners' (Partner Led Territory) y un reconocimiento a la excelencia por su superioridad en la generación de demanda en el segmento corporativo.

La compañía ingresó 14,3 millones de euros en 2024, un 16,3% más que en 2023, cuando su facturación fue de 12,3 millones de euros, según las cuentas publicadas por Informa D&B de Altim Tecnologias de Informacion.