Telefónica bloquea más del 90% de las llamadas fraudulentas tras un año de aplicación del plan antiestafas del Gobierno

Movistar refuerza la protección ofreciendo funcionalidades como 'Llamadas Molestas', campañas de concienciación y colaboración con INCIBE y las fuerzas de seguridad.

El plan antiestafas incluye el bloqueo de numeraciones no asignadas y llamadas internacionales que simulan ser locales, obligatorio para todas las operadoras desde junio.

La operadora lidera el sector en la lucha contra el fraude telefónico, mientras que otras como MasOrange, Vodafone o Digi no alcanzan juntas el 10% de bloqueos.

Telefónica ha bloqueado más del 90% de las 169,5 millones de llamadas fraudulentas registradas en España tras un año del plan antiestafas del Gobierno.

Telefónica ha bloqueado más del 90% de las 169,5 millones de llamadas fraudulentas producidas en España cuando se cumple un año de la aplicación del plan antiestafa impulsado por el Gobierno.

Los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia reflejan que la compañía, presidida en España por Borja Ochoa, bloquea muchos días más de 400.000 llamadas fraudulentas, casi la totalidad de lo que hace el sector.

Esto además deja patente la inacción de sus competidores como MasOrange, Vodafone o Digi, que todas juntas no llegan al 10% de la totalidad de las llamadas y SMS fraudulentos bloqueados.

El pasado 7 de marzo, el Ministerio de Transformación Digital publicó la orden ministerial con el plan antiestafas para regular el bloqueo de numeraciones no asignadas y de comunicaciones que simulan proceder de números españoles.

En su última actualización, la cartera de Óscar López anunció que los operadores de telecomunicaciones habían logrado bloquear cerca de 169,5 millones de llamadas y más de cinco millones de SMS fraudulentos.

Transformación Digital indica que entre las acciones implementadas se encuentra el bloqueo de numeraciones no asignadas y de comunicaciones internacionales que simulan ser locales, así como nuevas regulaciones para las llamadas comerciales y de atención al cliente.

Esta medida ha experimentado un aumento notable en los bloqueos, destacando un 81% más de llamadas interceptadas entre agosto y noviembre, en comparación con los primeros meses del plan.

El Plan antiestafas ha permitido a los operadores bloquear ciertas numeraciones, como aquellas que no están asociadas a ningún usuario o servicio y las llamadas y SMS de origen internacional que intentan hacerse pasar por locales.

Además, desde junio se bloquean las llamadas fraudulentas que simulan ser españolas, pero provienen del extranjero. En cuanto a las llamadas comerciales, ahora solo se pueden realizar desde números geográficos, específicos para atención al cliente o números 800 y 900.

La orden se publicó en marzo, pero solo desde junio todas sus actuaciones son obligatorias para las operadoras españolas. En el caso de Telefónica, la compañía se adelantó a los plazos máximos legales y bloquea de forma proactiva llamadas y SMS fraudulentos para proteger a sus clientes.

Desde marzo de 2025, la operadora en España aplica el bloqueo de comunicaciones de origen internacional que utilizan numeración nacional para suplantar identidades, técnica conocida como spoofing.

Para ello, Telefónica implantó meses antes de marzo de 2025 medidas técnicas avanzadas que distinguen entre el tráfico legítimo de clientes en itinerancia (roaming) y las redes fraudulentas que buscan confundir al usuario con números locales fiables.

Iniciativas de Telefónica

Asimismo, la compañía bloquea desde marzo también de forma automática cualquier comunicación con remitente vacío o numeración no asignada.

Precisamente en el ámbito de las llamadas no deseadas, Movistar ofrecerá a partir del 16 de marzo ‘Llamadas Molestas’, una nueva funcionalidad diseñada para proteger al cliente al identificar y notificarle en su dispositivo móvil las llamadas que puedan ser consideradas no deseadas, como las llamadas comerciales molestas o spam. Una funcionalidad que también estará disponible en O2.

Por otro lado, más allá de los bloqueos técnicos, Movistar refuerza la seguridad digital de sus clientes mediante campañas constantes de concienciación con una serie de recomendaciones para evitar fraudes a través de diferentes canales como web, correo electrónico, redes sociales y/o en el canal de WhatsApp.

Seguridad digital

También vigila el uso de códigos OTP (One-Time Password o contraseña de un único uso) con advertencias explícitas de no compartirlos con terceros, y una colaboración estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desmantelar las tramas criminales tras estas estafas.

Movistar ha establecido también una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para impulsar acciones de formación y sensibilización que refuercen la protección de los ciudadanos ante las amenazas en la red.

Este acuerdo se integra dentro de la iniciativa Movimiento Azul, el programa de sostenibilidad y uso responsable de la tecnología de Movistar, que ofrece herramientas prácticas para fomentar una alfabetización digital segura y consciente.

Orden Ministerial

En cuanto a la realización de llamadas comerciales no solicitadas o spam también contempladas en la Orden Ministerial, Movistar no las realiza y sólo contacta con clientes potenciales que han solicitado información en sus tiendas.

Incluso en este último caso Movistar siempre aplica lo estipulado en el código interno deontológico de buenas prácticas en cuanto a días, horarios, identificación del número llamante y nombre tanto de la empresa llamante como del comercial que realiza la llamada.