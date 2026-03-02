Sánchez reduce al mínimo su agenda en el Mobile de Barcelona tras volver a atacar a las grandes tecnológicas

Amazon anunció a Sánchez una inversión de hasta 33.700 millones de euros en centros de datos en España, mientras Orange transmitió su intención de controlar el 100% de MasOrange.

El ambiente entre el Gobierno español y las grandes plataformas tecnológicas es tenso, reflejando un distanciamiento evidente durante el evento.

El presidente volvió a criticar duramente a las grandes tecnológicas, instando a gobiernos y empresas a actuar con firmeza frente a los "tecnoligarcas".

Pedro Sánchez ha reducido al mínimo su agenda en el Mobile World Congress de Barcelona, limitándose a la recepción oficial y dos encuentros bilaterales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido una agenda sorprendentemente reducida en el Mobile World Congress (MWC) que este lunes ha dado comienzo en Barcelona. Un movimiento que coincide con su cruzada contra las tecnológicas y los 'tecnoligarcas'.

Precisamente, diez horas antes, en la cena de gala del MWC volvió a cargar contra el sector. "No podemos sacrificar la libertad, la convivencia o la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos", dijo.

Por ello, ha instado a actuar "frente a lo malo", en el ámbito digital con "firmeza, con legitimación, con convicción y sin miedo". Y ha llamado a empresas, gobiernos, científicos y sociedad civil a llegar a un acuerdo para frenar estas amenazas, "antes que sea demasiado tarde".

Es así como la visita del presidente del Gobierno a la Fira de Barcelona se ha limitado solo a la recepción oficial del Rey Felipe VI y a encuentros bilaterales con el vicepresidente sénior de Amazon Web Services David Zapolsky y la CEO de Orange, Christel Heydemann.

Dos breves encuentros que en anteriores ocasiones eran al menos tres y hasta cuatro y que obligaban al presidente del Gobierno a estar al menos medio día en el recinto de la Fira.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia advierten que el ambiente con el sector no es nada bueno y que las constantes declaraciones contra las tecnológicas de Sánchez no hacen más que alejar cualquier tipo de acercamiento.

Tanto por el lado de Sánchez, como del lado de estas empresas, este MWC de Barcelona -la mayor feria tecnológica de Europa y una de las mayores del mundo- escenificó el divorcio total entre el Gobierno español y las grandes plataformas.

Pedro Sánchez y Felipe VI durante la inauguración del MWC 2026 de Barcelona David Zorrakino / Europa Press

Sánchez recibió al Rey Felipe VI a primera hora del lunes junto con los ministros de Transformación Digital, Óscar López y el de Industria, Jordi Hereu.

Del lado de las instituciones catalanas, les acompañó el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, los dos del Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Y luego, tras un frío recibimiento entre Sánchez y el monarca, se desplazaron a la inauguración oficial en un anfiteatro en el que el presidente y Felipe VI prácticamente no intercambiaron palabra.

Luego, el Rey hizo su tradicional paseo por los principales stand de la Fira con parada en las operadoras de telecomunicaciones, el pabellón de España y en algunos suministradores y telecos extranjeras.

Por su parte, Sánchez se reunió con David Zapolsky con quien abordó en pocos minutos (menos de media hora) las inversiones de la compañía en España y su hoja de ruta en el país.

Amazon le comunicó su intención de invertir hasta 33.700 millones de euros en España para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos. Son 18.000 millones nuevos que se suman a los 15.700 ya anunciados en 2024.

Pedro Sánchez y David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon Amazon

Posteriormente, tocó el turno a la consejera delegada de la francesa Orange, Christel Heydemann. La compañía gala transmitió al Gobierno su compromiso industrial con España y allanó el terreno para la compra del 50% que no controla de MasOrange, la primera teleco del país por número de clientes.

Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, la operadora ya envió el expediente a Bruselas y se espera que en las próximas semanas (tras salir de la UE) pidan el plácet a la Junta de Inversiones (Jinvex) y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que debe autorizar la cesión de espectro.

Es así como casi ninguna tecnológica quiere reunirse en estos momentos con Sánchez. En un mitin de enero, el presidente ya cargó duramente contra estas compañías después de anunciar que limitaría las redes sociales a menores de 16 años.

Guerra a las tecnológicas

"Nosotros vamos a quitar las sucias manos de los tecno-oligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles. Esa es una causa que merece la pena luchar", dijo.

En respuesta, el dueño de X, Elon Musk, y el de Telegram, Pável Dúrov, realizaron también duros ataques contra Sánchez y contra su política alti-redes sociales y anti-tecnoligarcas.

El Gobierno español también anunció en noviembre pasado que llevará a Meta al Congreso para aclarar por qué rastreó sin permiso la navegación en móviles.