Vodafone España aumenta sus ingresos un 1,1% hasta los 923 millones en el cuarto trimestre

Se pagó un dividendo extraordinario de 1.400 millones de euros y se destinaron 200 millones a recomprar acciones, fortaleciendo la posición financiera del grupo.

Zegona, propietaria de Vodafone España, redujo su deuda de 3.600 a 3.300 millones de euros tras vender participaciones en Fibercos.

La compañía registró altas netas por quinto trimestre consecutivo, con 3.000 nuevos clientes de banda ancha fija y 27.000 en móvil.

Vodafone España aumentó sus ingresos un 1,1% interanual en el cuarto trimestre, alcanzando los 923 millones de euros.

Zegona, cuyo único activo es Vodafone España, registró unos ingresos de 923 millones de euros en el cuarto trimestre del año pasado (tercer trimestre fiscal), según ha informado la compañía este jueves al mercado.

Este resultado supone un incremento del 1,1% con respecto a los 913 millones del mismo periodo del año anterior. Zegona indica que este resultado positivo "pone a la compañía en la senda para lograr un crecimiento global en ingresos a cierre del año fiscal".

En este sentido, el Ebitda ajustado llegó a los 313 millones de euros, lo que supone una caída respecto de los 349 millones del trimestre que comprende julio a agosto.

Para la compañía, estos datos confirman que el proceso de transformación de Vodafone España sigue dando buenos resultados.

"Otro trimestre con altas incorporaciones de clientes y productos, junto con el impacto positivo de las iniciativas de precios de enero, refuerza la confianza de que la compañía cerrará el ejercicio 2026 con una estabilización de los ingresos", han indicado.

En términos operativos, Vodafone España registró altas netas por quinto trimestre consecutivo, tanto en banda ancha fija (con 3.000 más) como en móvil (con 27.000 de crecimiento). La compañía cerró el periodo con 2,59 millones de clientes de banda ancha fija y 12,79 millones de usuarios de líneas móviles.



Del mismo modo, el flujo de caja operativo (Ebitda-capex) llegó a 586 millones de euros al 31 de diciembre de 2025, frente a 176 millones del trimestre anterior, lo que representa un 22% de los ingresos.

Estos resultados permiten a la compañía prever un flujo de caja operativo de más del 21% de los ingresos para todo el año. Las cifras excluyen las cifras de Finetwork, ya que el proceso de integración continúa en marcha.

Esto representaría una mejora significativa con respecto al margen del 17 % del año pasado y más del doble del 10 % anterior a la adquisición de Zegona en el ejercicio 2024.

En cuanto a su deuda, Zegona logró reducir su apalancamiento desde los 3.600 a los 3.300 millones de euros después de que cerraran la venta de sendas participaciones en sus Fibercos con Telefónica y MasOrange.

Dividendo de 1.400 millones

Indican que reciente aprobación de la UE para la inversión en FiberPass eliminó el último obstáculo para completar la transformación de la estrategia de red fija de Vodafone España. "La combinación de FiberPass y PremiumFiber garantizará el acceso a una red nacional de fibra óptica con garantía de futuro y atractivas condiciones económicas".

Para Zegona, los 1.800 millones de euros de ingresos iniciales de las transacciones de FiberCo ofrecen la oportunidad de generar "una rentabilidad significativa para nuestros accionistas".

De ellos, se usaron 1.400 millones para pagar un dividendo extraordinario (que permitió la liquidación íntegra de la financiación del Grupo Vodafone y la reducción del 69% de las acciones ordinarias de Zegona) y 200 millones para un programa de recompra de acciones.

Los 200 millones de euros restantes se destinaron a la reducción de la deuda. "Esto sitúa a la empresa en camino de alcanzar una deuda neta de tan solo 3.200 millones de euros al final de nuestro ejercicio".

"Sumado a nuestra reciente refinanciación de deuda con un coste de tan solo el 4,3%, refuerza el compromiso de Zegona con su objetivo de apalancamiento de entre 1,5 y 2 veces Ebitda y acelera aún más la reducción del coste total anual de los intereses", concluyen.