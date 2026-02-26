Telefónica sale de BBVA con la venta de su participación del 0,77% por 608 millones

BBVA posee alrededor del 5% de las acciones de Telefónica, insuficiente para mantener un consejero dominical según la normativa española, que exige al menos un 6,6%.

BBVA dejará el consejo de administración de Telefónica con la salida de José María Abril, quien será sustituido por la australiana Jane Thompson como consejera independiente.

Con esta operación, Telefónica abandona el accionariado de BBVA tras 25 años de presencia en la entidad.

Telefónica ha vendido su participación del 0,77% en BBVA por 608 millones de euros, obteniendo unas plusvalías de 335 millones.

Telefónica se desprendió en 2025 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, según consta en el informe financiero anual de la operadora.

La salida de Telefónica de BBVA ha reportado al grupo de telecomunicaciones unas plusvalías de 335 millones de euros.

Con esta operación, Telefónica sale de BBVA después de un cuarto de siglo en su accionariado.

Por su parte, el pasado martes se conoció que BBVA abandonará el consejo de Telefónica con la salida de José María Abril. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que la salida de Abril se debe a que el banco considera que la inversión no es "estratégica".

De este modo, José María Abril no renovará su mandato en el consejo de administración de Telefónica y será sustituido por la directiva australiana Jane Thompson, que será nombrada consejera independiente en la próxima junta.

Abril formaba parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007, y su mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta convocatoria. Era el consejero con más años en el cargo después de Isidro Fainé Casas, en representación de CriteriaCaixa.

BBVA tiene alrededor del 5% de las acciones de la operadora y se requiere un porcentaje mayor para contar con un consejero dominical, según las normas de gobierno corporativo de las empresas cotizadas en España, que establecen una presencia mínima del 6,6%. BBVA tiene un 5,007%.