DBA aspira a que IFG lidere la ola de data centers y triplique su facturación hasta los 20M en 2030, con o sin más compras

La entrada en España del holding de empresas italiano DBA Group pretende ser un terremoto sobre el futuro a corto plazo de IFG, de la que posee ahora el 60%, pero también del segmento de los data center en nuestro país, sobre el que se ha desatado el apetito inversor.

El acuerdo se anunció hace un año, pero la presentación llega ahora, con metas definidas y bastante ambiciosas. El plan pasa porque IFG, ingeniería especializada en proyectos integrados de data centers, pase a ser líder en el sector.

Y si no el segundo, pero nada posterior a eso: se trata de que sea la "referencia", apunta a EL ESPAÑOL-Invertia Raffaele De Bettin, CEO de DBA Group. A falta de cerrar el plan estratégico a 2030, la meta que va perfilando es que para ese año IFG pase de los cerca de 6 millones de facturación con los que cerró 2025 a ingresar entre 20 y 30 millones.

Es decir, que como mínimo triplique. "Esto puede suceder en España, como hemos hecho en otros países en los que operamos, bien por la vía de crecimiento interno (orgánico) o bien por compras de otras sociedades que podremos valorar y estudiar con nuestros socios, los Fernández", apunta.

Esos Fernández son los hermanos Alberto e Ignacio, cofundadores y consejeros delegados de Proyectos IFG. La compañía, creada hace treinta años, gestiona actualmente cerca de 60 proyectos anuales y prevé un aumento del 30% en su volumen de trabajo para 2026.

Ya son un actor relevante en en el sector de la ingeniería de infraestructuras críticas, y cuentan con presencia en Marruecos, Egipto, Centroamérica, Sudamérica e Italia, pero la llegada de DBA, que se cerró por cerca de 3 millones de euros, promete darle músculo no solo financiero, sino de equipo especializado para pensar más a lo grande.

Ya están haciendo presentaciones ante compañías y fondos como equipo conjunto, ofreciendo hasta 200 profesionales, explica Alberto Fernández. "Podemos abarcar proyectos bastante importantes", asegura.

De hecho, para la nueva etapa IFG va a centrarse en el crecimiento en proyectos de data centers de gran escala (campus e hyperscale), y pretende también reforzarse en infraestructuras energéticas y sostenibles, la digitalización y las metodologías avanzadas de diseño (como BIM y entornos colaborativos).

Apetito por data centers

El desembarco desde Italia de DBA llega en medio de la ebullición del segmento de los data centers. "Todos los inversores quieren y están mirando a España", remarcan a este periódico desde CBRE.

La transformación del sector y la llegada de gigafactorías "apuntan a un ciclo de crecimiento sostenido", apunta la consultora. De hecho, España y Portugal superan ya los 1.000 MW en capacidad instalada y en construcción, con predominio del modelo “colocation”, del crecimiento de los desarrollos privados de los hiperescalares y la presencia emergente de giga factorías.

El apetito es tal que pipeline de proyectos en desarrollo podría multiplicar la oferta de capacidad, sobre todo por la llegada de proyectos de los hiperescalares, cuya infraestructura se estima que alcanzará entre 1,2 GW-2 GW los próximos años. Están también en desarrollo las giga factorías, que suman más de 5 GW en proyectos anunciados.

Así las cosas, la oferta de proyectos en el mercado ibérico podría superar los 8 GW en la próxima década. Fernández no tiene dudas de lo que viene en un plazo de dos años. "Va a haber un crecimiento exponencial. Están aterrizando muchos fondos de inversión y participando en grandes proyectos", sostiene.

En ese escenario desembarca DBA, que quiere aprovechar esa ola y, además, abrirse más puertas en España en otros mercados. La intención, explica De Bettin, es lanzar y desarrollar actividades en infraestructuras de transporte, como recarga de coches eléctricos; logística, sector del Real Estate y edificios industriales.

Llegar a España les supone también ampliar su crecimiento de forma decisiva, tras superar un valor de producción de 115 millones y superar la barrera de los 1.000 trabajadores.

El holding italiano cuenta con un total de 26 sedes en el mundo, de las cuales 15 están en Italia, y el resto en Eslovenia, Montenegro, Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Azerbayán y Albania.