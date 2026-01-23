TikTok vende la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos y pone fin a disputa legal

Las claves nuevo Generado con IA ByteDance vendió la mayoría de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar su prohibición por supuestos riesgos de seguridad nacional. Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell controlarán más del 80% de la nueva entidad que gestionará TikTok en Estados Unidos. La operación pone fin a una disputa legal de seis años y garantiza la continuidad de la aplicación para sus 200 millones de usuarios estadounidenses. Durante el conflicto, usuarios e influencers organizaron protestas para mantener activa la plataforma, que se volvió un punto clave en la tensión entre EEUU y China.

ByteDance, matriz china de TikTok, vendió la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir supuestos riesgos de seguridad nacional.



Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80% de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.



La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "muy feliz" por, según dice, haber ayudado a salvar a la red social TikTok.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", señaló Trump en un mensaje en su red social Truth.

200 millones de usuarios en EEUU

Por su parte, el consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, mostró su "agradecimiento" a los usuarios de la plataforma y en especial a los estadounidenses tras publicar un breve vídeo en la plataforma en la que muestra su "agradecimiento" a sus más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y, específicamente, a "los 200 millones de estadounidenses".



"Estamos agradecidos de que forméis parte de la comunidad de TikTok, y tenemos ganas de seguir viendo vuestro espíritu creativo, gran capacidad para narrar historias y de traer felicidad a todo el mundo en todas partes", agregó el directivo.



Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EEUU y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.



La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18% del accionariado restante.



Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.