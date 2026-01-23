Cellnex cierra la venta a VIF de su negocio de centro de datos en Francia por 391 millones

Las claves nuevo Generado con IA Cellnex ha cerrado la venta de su negocio de centros de datos en Francia, Towerlink France, a Vauban Infra Fibre (VIF) por 391 millones de euros. La operación supone la venta del 99,99% del capital de Towerlink France y se ha realizado a través de la filial Cellnex France. La transacción permite a Cellnex centrarse en sus principales áreas de actividad, como parte de su hoja de ruta estratégica. VIF, respaldada por Vauban Infrastructure Partners, Crédit Agricole Assurances y Raffles (GIC), refuerza su presencia en el sector francés de infraestructuras tecnológicas con esta adquisición.

Cellnex ha cerrado la venta de Towerlink France, su negocio de centro de datos en Francia, a Vauban Infra Fibre (VIF) tras finalizar con éxito del proceso de información y consulta con el comité de empresa de Cellnex France, propietaria de las acciones vendidas, y una vez cumplidas las condiciones de cierre.

La compañía ha destacado en una comunicación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta operación, valorada en 391 millones de euros, representa "un paso adelante en la hoja de ruta estratégica" de Cellnex, pues permitirá que el grupo ponga el foco en sus áreas de actividad principales.

La transacción se ha articulado a través de su filial Cellnex France, que ha vendido a VIF el 99,99% del capital de Towerlink France, la sociedad que gestiona las principales operaciones de centros de datos de Cellnex en Francia.

VIF es una empresa francesa respaldada por fondos de Vauban Infrastructure Partners, entidades de Crédit Agricole Assurances y Raffles, una filial de GIC, con una fuerte presencia en múltiples ubicaciones en Francia, muchas de los cuales ya se están operativas.

La operación, liquidada íntegramente en efectivo, estaba sujeta al proceso de información y consulta con los órganos de representación de los trabajadores en Francia, conforme a la normativa aplicable.

Además, el cierre definitivo dependía del cumplimiento de las condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas las aprobaciones regulatorias y los requisitos contractuales estándar.