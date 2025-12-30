Telefónica Tech se posiciona líder en el mercado de líneas IoT en España en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Telefónica Tech se consolida en 2025 como líder en el mercado de líneas IoT en España, con 17 millones de dispositivos conectados y un crecimiento del 240% en el año. La compañía ha fortalecido su oferta de ciberseguridad, protegiendo a 15.000 autónomos y micropymes y bloqueando más de 180.000 amenazas con su servicio 'Tu Empresa Segura Lite'. Telefónica Tech ha ampliado alianzas estratégicas en tecnologías como seguridad cuántica, multicloud y ciberinteligencia, y ha lanzado una plataforma de IA Generativa para empresas. Los ingresos de Telefónica Tech crecieron un 13,5% interanual en los primeros nueve meses del año, impulsados principalmente por el mercado español.

Telefónica Tech, considerada en el nuevo Plan Estratégico de Telefónica como “la fábrica de servicios digitales B2B y una palanca de crecimiento”, ha continuado en 2025 consolidándose como socio tecnológico de referencia para la transformación digital de empresas y administraciones públicas.

La compañía ha logrado situarse como líder en el mercado del IoT en España y ha seguido ampliando sus alianzas y capacidades en las distintas tecnologías.

La unidad de negocios digitales de Telefónica cerró el mes de noviembre (las últimas cifras disponibles) con 17 millones de dispositivos conectados, lo que supone aumentar la cifra de líneas IoT un 240% en lo que va de año, gracias principalmente al impulso de las balizas conectadas V-16 que serán obligatorias a partir del 1 de enero y a las que Telefónica Tech proporciona la conectividad IoT al 70% de los modelos.

La compañía cuenta con una solución integral de conectividad IoT gestionada a través de su plataforma Kite, que ha sido reconocida este año por firmas de analistas tan relevantes como Gartner, Kaleido Intellingence, Juniper Research y Transforma Insights.

Kite permite a los clientes, entre otras cosas, administrar y gestionar sus dispositivos en tiempo real; supervisar el consumo y el gasto de las comunicaciones, y detectar automáticamente usos no autorizados gracias a la inteligencia artificial.

Ciberseguridad

La ciberseguridad ha continuado siendo este año una de las principales prioridades para el tejido empresarial ante el incremento de las amenazas. El servicio ‘Tu Empresa Segura Lite’ de Telefónica Tech consiguió proteger en sus primeros seis meses a cerca de 15.000 autónomos y micropymes, y bloqueó más de 180.000 amenazas.

Pero, además, la compañía ha seguido reforzando sus servicios de ciberseguridad con alianzas como la de IBM para desarrollar y ofrecer soluciones de seguridad cuántica, además de con las soluciones de segmentación de activos de Akamai, de seguridad en la nube en entornos multicloud de Wiz y de ciberinteligencia de SpyCloud para proteger la identidad.

Durante 2025 Telefónica Tech ha sellado también importantes alianzas en materia del gobierno del dato y calidad del dato con Collibra, Anjana Data y Confluent para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de la inteligencia artificial.

También ha lanzado una plataforma de IA Generativa para que las organizaciones puedan crear asistentes virtuales personalizables capaces de resolver consultas complejas, automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos internos, además se ha aliado con Perplexity para ofrecer el servicio ‘Perplexity Enterprise Pro’ a los clientes empresariales.

Telefónica Tech alcanzó unos ingresos de 1.641 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 13,5% más en términos interanuales, tras registrar importantes crecimientos en el último trimestre debido principalmente a la aceleración en España.