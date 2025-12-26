Digi supera a Vodafone en clientes residenciales de banda ancha fija y amenaza su puesto como tercer operador español

La reciente compra de Finetwork por parte de Vodafone y la evolución comercial de ambas operadoras serán determinantes para el futuro posicionamiento en el mercado español.

En el segmento empresarial y en telefonía móvil, Vodafone mantiene una ventaja significativa sobre Digi, con una mayor cuota de mercado y facturación minorista.

La diferencia de cuota de mercado en banda ancha fija entre ambas compañías se ha reducido drásticamente en dos años, pasando de 9,5 a solo 1,3 puntos porcentuales.

Digi ha superado a Vodafone en número de clientes residenciales de banda ancha fija en España, con 2.344.546 líneas frente a las 2.260.841 de Vodafone al cierre de septiembre de 2025.

Digi amenaza el puesto de Vodafone como tercer operador de telecomunicaciones en España. La operadora de origen rumano ha superado en el trimestre de 2025 a su rival en clientes de banda ancha fija en el mercado residencial, aunque sigue aún por detrás si se suman los usuarios del segmento de empresas.

Así se desprende de los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado español de las telecomunicaciones correspondientes al cierre del tercer trimestre de 2025 y consultados por EL ESPAÑOL-Invertia.

La estadística recopila datos acerca del número de clientes que tiene cada operadora en nuestro país, desglosados por mercados. Uno de ellos es el de la banda ancha fija minorista, es decir, las líneas contratadas de fibra óptica, HFC (Híbrido Fibra-Coaxial) y, en el pasado, ADSL.

A cierre del mes de septiembre, se puede observar cómo Vodafone mantiene la tercera posición con una cuota de mercado del 13,7%, mientras que Digi se sitúa por detrás con un 12,4%. Sin embargo, si miramos la evolución de los últimos trimestres, la diferencia entre ambas empresas es cada vez menor.

En el tercer trimestre de 2023, hace dos años, la cuota de Vodafone era del 16,6%, frente al 7,1% de Digi. Es decir, entre el tercer y cuarto operador de banda ancha fija en España la diferencia era de 9,5 puntos porcentuales. Ahora es de 1,3 puntos porcentuales.

No obstante, hay que tener en cuenta que hasta el tercer trimestre de 2024 los datos de Vodafone incorporaban la mayoría de las líneas de banda ancha fija reportadas por Finetwork.

A partir del cuarto, estas últimas comenzaron a contabilizarse de forma independiente, lo que explica la fuerte caída de 1,4 puntos porcentuales que registró la operadora de Zegona a finales del año pasado.

Líneas que próximamente volverán a incluirse dentro de los datos de Vodafone tras el cierre de la compra de Finetwork el pasado mes de noviembre.

A ello habrá que sumar las que obtenga de la mejora comercial que ha registrado el operador rojo desde que Zegona asumiera su control a mediados de 2024, deteniendo la sangría de clientes de los años anteriores.

Mercado residencial

Sin embargo, en su informe del periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025, la CNMC también desglosa los datos de cliente de banda ancha fija minorista que tiene cada operador entre los que son usuarios particulares y los que son empresas. Y aquí los datos del tercer trimestre ofrecen una importante novedad.

Por primera vez, Digi ha cerrado un trimestre con más líneas de Internet fijo contratadas por los hogares españoles que Vodafone. En concreto, la operadora rumana concluyó septiembre con 2.344.546 clientes de banda ancha fija minorista, un 7,1% más que los 2.189.189 de finales de junio.

Por su parte, Vodafone registró en el tercer trimestre un total de 2.260.841 líneas, sumando las de fibra, HFC y las que se prestan sobre su red móvil (lo que en inglés se conoce como FWA). Pese a que esta cifra es un 1% superior a las 2.238.443 del trimestre anterior, este crecimiento no ha sido suficiente para evitar que Digi le superara.

No obstante, si miramos el negocio de empresas el panorama es muy diferente. En este negocio, Vodafone cerró septiembre de 2025 con un total de 406.346, lo que supone casi seis veces más en comparación con las 68.117 con las que cuenta Digi.

También sigue existiendo bastante distancia en otras métricas analizadas por el supervisor de los mercados.

Por ejemplo, en telefonía móvil la cuota de Vodafone a cierre de septiembre era del 18,5%, seis puntos porcentuales más que el 12,5% de Digi. Algo que le asegura a la operadora de Zegona la tercera posición en este segmento.

Asimismo, existe una amplia diferencia en lo que se refiere a su cuota de mercado por ingresos minoristas en el tercer trimestre de 2025.

La de Vodafone equivale al 13,8% del total de la facturación minorista del sector de las telecomunicaciones y audiovisual, mientras que la Digi es del 4%.

La evolución que registren los negocios de ambas operadoras, así como posibles movimientos de consolidación o acuerdos mayoristas que se produzcan en los próximos meses, serán claves para ver si Vodafone retiene su tercer puesto en el mercado español o se ve superada por Digi en otras variables, además de la banda ancha fija minorista residencial.