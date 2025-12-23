Telefónica vende los negocios de su filial Tech en Colombia, México y Chile a la tecnológica española Hiberus

Hiberus refuerza su presencia en Latinoamérica con esta compra, ampliando capacidades en ciberseguridad y cloud, y avanzando en su plan estratégico Azul Infinito.

La operación forma parte del plan Transform & Grow de Telefónica, enfocado en soluciones digitales de alto valor y en sus mercados principales.

Ambas compañías mantendrán una alianza estratégica que permitirá a Telefónica Tech seguir atendiendo a clientes multinacionales en la región.

Telefónica ha acordado vender los negocios de su filial Tech en Colombia, México y Chile a la tecnológica española Hiberus.

Nueva desinversión de Telefónica en América Latina. El grupo de telecomunicaciones ha alcanzado este martes un acuerdo para la venta de los negocios de su filial Telefónica Tech en Colombia, México y Chile a la compañía tecnológica española Hiberus.

En un comunicado, Telefónica señala que el acuerdo contempla que ambas empresas mantendrán una "alianza estratégica" que permitirá a su filial Tech seguir atendiendo a clientes multinacionales en la región, al tiempo que refuerza su foco estratégico y operativo.

La 'teleco' remarca, con esta medida, Telefónica Tech avanza en su "estrategia de crecimiento y simplificación organizativa", en el marco del plan estratégico Transform & Grow que el grupo presidido por Marc Murtra presentó el pasado 4 de noviembre.

En concreto, la compañía se ha marcado como objetivo reforzar su foco en las "soluciones digitales y tecnológicas" de mayor valor añadido para las empresas, en línea con los cuatro mercados principales para el grupo: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

"Este acuerdo es un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía de servicios digitales del Grupo Telefónica, en el marco del nuevo plan estratégico Transform & Grow. Nos permitirá mantener la cercanía con los clientes y seguir ofreciendo los servicios de Telefónica Tech con los mismos estándares de calidad y compromiso", remarca María Jesús Almazor, COO de Telefónica Tech para España y América.

Continuidad

El grupo español asegura que la operación se llevará a cabo garantizando la continuidad de las relaciones laborales y contractuales, de conformidad con la normativa vigente, y sin impacto en los servicios que Telefónica Tech presta a sus clientes multinacionales.

En este contexto, añade que el Centro de Operaciones Digitales (Digital Operations Center, DOC) que tiene en Colombia seguirá formando parte de Telefónica Tech, operando con normalidad, prestando servicio a los clientes dentro de su huella y asegurando "los mismos niveles de calidad, disponibilidad y excelencia operativa".

A Hiberus, esta adquisición le permitirá consolidar su presencia en Latinoamérica, ampliar su expansión en mercados clave y potenciar sus capacidades en áreas estratégicas. Su objetivo es consolidar su posicionamiento en la región para prestar servicio hacia Norteamérica.

"Con esta operación reforzamos nuestras capacidades en ciberseguridad y cloud, ya que incorporamos un equipo altamente especializado que liderará nuestra presencia en Latinoamérica. Así, sentamos las bases de una alianza estratégica con Telefónica con una visión de largo plazo. Además, este movimiento nos permite a la compañía avanzar en nuestro plan estratégico Azul Infinito", afirma Sergio López, consejero delegado de Hiberus.

La operación se encuentra sujeta a las autorizaciones y procedimientos habituales en este tipo de transacciones.