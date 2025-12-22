Telefónica cifra en unos 2.500 millones el coste del ERE en siete filiales y prevé alrededor de 5.500 salidas

La compañía calcula que obtendrá ahorros anuales de casi 600 millones de euros y espera un impacto positivo en la generación de caja desde 2026.

Telefónica cifra en alrededor de 2.500 millones de euros el coste que tendrá para la compañía el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en siete de sus principales filiales en España. Un proceso en el que prevé que se produzcan alrededor de 5.500 salidas.

La compañía y los tres sindicatos con representación han firmado este lunes los distintos acuerdos relacionados con el despido colectivo que afectará a estas unidades de negocio, así como con la prórroga de dos convenios colectivos y uno nuevo para Movistar+, todos ellos con vigencia hasta finales de 2030.

En cuanto a los ERE, la empresa ha reducido finalmente en otras 14 personas el número de afectados en tres filiales (Innovación Digital, Global Solutions y Telefónica SA). Una nueva rebaja que deja la cifra mínima de salidas en 4.525, un 25,67% menos en comparación con las 6.088 planteadas inicialmente por la dirección de la empresa.

No obstante, la compañía prevé que la cifra de salidas se sitúe en torno a las 5.500. El motivo es que en las tres empresas que forman parte del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), España, Móviles y Soluciones, Telefónica aceptará hasta 5.139 solicitudes de prejubilación, aunque a partir de 3.765 se compromete a que no haya bajas forzosas.

"Las condiciones de adhesión se establecerán en cada uno de los planes, pudiendo adherirse todos los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos en cada uno de ellos", incide la operadora en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),

La compañía remarca que todos estos acuerdos permitirán, entre otros aspectos, "seguir apostando por la fidelización y atracción del mejor talento, invertir en el desarrollo de capacidades diferenciales y consolidar nuevas formas de trabajo más flexibles y digitales".

Todo ello, incide, sobre "las premisas de la autonomía, la responsabilidad individual y la contribución a los resultados". Asimismo, recuerda que, en paralelo, la empresa sigue trabajando en "la simplificación del modelo operativo".

Coste

Telefónica informa de que el valor actual del gasto que generarán estas salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en "una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos".

En concreto, para Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que los otros 200 millones de euros restantes se computarán en las unidades corporativas.

Asimismo, cifra en casi 600 millones de euros los ahorros anuales promedio de gastos directos en el grupo como consecuencia de estas salidas. Desglosado, los ahorros anuales serán de alrededor de 500 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y de alrededor de 60 millones de euros en las unidades corporativas.

Telefónica añade, además, que en cualquier caso el "impacto en la generación de caja será positivo desde 2026", al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

Despido colectivo

Telefónica señala que este ajuste de plantilla se enmarca en su Transform & Grow, presentado el pasado 4 de noviembre, y tiene como objetivo avanzar hacia un grupo "más digital, flexible y preparado para los desafíos futuros en un contexto altamente competitivo y de profunda transformación".

En este sentido, recalca que el despido colectivo ha sido acordado con los sindicatos con representación en las distintas filiales (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) en el ámbito de la negociación colectiva.

Además de los acuerdos relacionados con el ERE en estas siete filiales, hoy también se han firmado las prórrogas de los convenios del CEV y de las tres filiales englobadas dentro de la categoría de unidades corporativas (Innovación Digital, Global Solutions y Telefónica SA).

Ambos convenios se han ampliado hasta el 31 de diciembre de 2030, que era una de las condiciones exigidas por los sindicatos para firmar los acuerdos del ERE. El objetivo era alinearlos con la vigencia del plan estratégico que Telefónica presentó el pasado 4 de noviembre.

En esta línea, también se ha firmado este lunes el nuevo convenio colectivo para Movistar+, donde se engloba todo el negocio audiovisual del grupo.