Telefónica rebaja otro 5% las salidas en tres filiales y acerca posturas con los sindicatos en la recta final del ERE

UGT y CCOO valoran los avances, pero solicitan mejores indemnizaciones, primas de voluntariedad y condiciones para prejubilaciones, al tiempo que la empresa incrementa ligeramente las compensaciones.

El requisito de antigüedad mínima para acogerse al ERE baja de 15 a 13 años, aunque los sindicatos piden eliminar este criterio.

La compañía mejora las condiciones de salida, aceptando excluir el desempeño del trabajador como criterio para adherirse al ERE y permitiendo prejubilaciones en áreas críticas.

Telefónica reduce en un 5% adicional el número de afectados por el ERE en las filiales Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital.

Telefónica y los sindicatos acercan posturas sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en la recta final de las negociaciones. La dirección ha propuesto reducir otro 5% el número de afectados en tres filiales (Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital), así como una nueva mejora de las condiciones para los que se acojan al proceso.

Los sindicatos UGT y CCOO han reconocido que en la reunión de la mesa de negociación celebrada este jueves relativa al despido colectivo en estas tres empresas se han producido "avances significativos", aunque subrayan que aún es necesario "incorporar mejoras esenciales para poder cerrar un acuerdo satisfactorio para la plantilla".

La última propuesta presentada por la empresa de telecomunicaciones reduce en 38 personas más el número de afectados, otro 5%. De esta manera, desde el inicio de las negociaciones la rebaja asciende al 15% o 113 trabajadores.

En concreto, en la matriz el número de salidas propuesto por la compañía se ha reducido de las 340 personas recogidas en la última propuesta a 321. En Innovación Digital, el número de posibles afectados se ha recortado de 210 a 198, mientras que en Global Solutions ha pasado de 126 a 119.

Asimismo, la empresa ha aceptado la petición de los sindicatos de excluir el performance (desempeño) del trabajador en los requisitos de adhesión y/o veto. También permitirá las prejubilaciones en las áreas críticas y hasta un 5% para el resto de salidas en estas secciones.

Antigüedad

En esta línea, se reduce la antigüedad mínima en el grupo para acogerse al despido colectivo de 15 a 13 años, pero las formaciones sindicales reclaman que se elimine ese criterio.

Por otro lado, se mantiene la opción de que el personal de la plantilla nacido en 1971 pueda adscribirse al proceso de despido colectivo y el incremento de un 1% anual de la base reguladora del segundo tramo.

Además, se integrarán los salarios fijos y el 100% del variable en la base reguladora, aunque los sindicatos reclaman también el 100% del variable para los meses activos de 2026.

La empresa ha incrementado ligeramente las indemnizaciones para las salidas que no puedan acogerse a la prejubilación, aunque UGT y CCOO lo ven insuficiente. Propone ahora 48 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 36 días por año desde esa fecha, con un límite de 48 mensualidades.

En cuanto a las condiciones económicas, los sindicatos exigen una ampliación de los importes fijados en la anterior reunión para las primas de voluntariedad, así como una mejora de los tramos de renta para las prejubilaciones, que se mantienen sin cambios en la última oferta,

Por otro lado, la dirección se compromete a pagar el Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) hasta que resten menos de 24 meses de penalización para acceder a la jubilación y acepta la mejora propuesta del CESS para quienes no puedan prejubilarse anticipadamente a los 63 años exactos.

UGT y CCOO esperan que la empresa presente sus planteamientos finales en la sesión que se celebrará el próximo martes, con el fin de valorar la "viabilidad de un acuerdo global que garantice condiciones adecuadas para toda la plantilla afectada".