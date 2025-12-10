Telefónica ficha al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, para el consejo de administración de Movistar+
El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar formará parte del consejo de Administración de Movistar+. La decisión fue adoptada ayer por el consejo de administración de Movistar+, según ha adelantado El Correo.
