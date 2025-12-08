Bruselas replica a Musk que la multa a X no es personal sino que refleja violación de la ley

Bruselas considera que el 'tick' azul de X es percibido erróneamente como sello de autenticidad, ya que su acceso es discrecional y engaña a los usuarios.

El portavoz comunitario aclaró que la multa se calcula según la ilegalidad, la duración y la gravedad de la infracción, sin relación con la estructura corporativa ni individualidades.

La sanción responde a una violación de la Ley europea de Servicios Digitales, no a motivos personales contra Elon Musk.

La Comisión Europea defiende la multa de 120 millones de euros impuesta a X por el diseño engañoso de su marca azul de verificación.

La Comisión Europea ha defendido este lunes la multa de 120 millones de euros impuesta la semana pasada a la red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas y ha replicado a las críticas de Elon Musk afirmando que la sanción responde a una violación de la legislación comunitaria y no de ninguna persona individual.

"El cálculo de la multa no tiene nada que ver con la estructura corporativa. Se tiene en cuenta la ilegalidad, la naturaleza de la violación (de la legislación), su duración, la recurrencia y la gravedad", ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Telecomunicaciones, Thomas Regnier, según recoge Europa Press.

En el caso de X, el Ejecutivo comunitario sancionó a la plataforma por considerar que su tick azul es engañoso, ya que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios, a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"Esta decisión no tiene nada que ver con Elon Musk como individuo, no multamos a personas individualmente. Eso no tiene sentido y no es lo que hace la Comisión", ha zanjado el portavoz.

"Es la fortaleza europea y es lo que seguiremos haciendo también con nuestras contrapartes estadounidenses. Lo diré de otra manera, la multa refleja un incumplimiento de la ley y no refleja ninguna ideología", ha añadido Paula Pinho, portavoz jefe del Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.