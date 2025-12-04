Telefónica mejora condiciones y rebaja un 5% los afectados por el ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven "insuficiente"

La empresa propone indemnizaciones de 46 días por año trabajado hasta 2012 y 34 días desde esa fecha, con un máximo de 30 mensualidades para quienes no puedan prejubilarse.

El sindicato UGT reclama eliminar el requisito de 15 años de antigüedad, ampliar las salidas voluntarias y limitar la afectación a prejubilaciones voluntarias.

La nueva oferta rebaja la cifra total de afectados en 38 personas y mejora los porcentajes de renta para prejubilaciones, aunque los sindicatos consideran insuficientes los avances.

Telefónica ha presentado una nueva propuesta de ERE para tres de sus filiales, mejorando las condiciones económicas y reduciendo un 5% el número de afectados.

Telefónica ha presentado este jueves a los sindicatos una nueva propuesta para el expediente de regulación de empleo (ERE) en sus filiales Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions que mejora las condiciones económicas y rebaja un 5% el número de afectados. Medidas que los representantes de los trabajadores consideran "claramente insuficientes".

Según informan fuentes de UGT, durante la cuarta sesión de negociación del proceso de despidos colectivos en estas tres unidades de negocio celebrada este jueves se han producido "algunos movimientos" por parte de la dirección de la empresa.

Por un lado, la nueva oferta realizada por Telefónica reduce la afectación del ERE en 38 personas. En concreto, pasa de 140 a 133 en Global Solutions, de 233 a 221 en Innovación Digital y de 378 a 359 en la matriz.

Asimismo, ha mejorado los tramos de renta propuestos para las personas que se acojan a las prejubilaciones, con un 68% hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces. La anterior oferta contemplaba el pago de un 65% de la renta hasta los 63 años y de un 35% entre los 63 y los 65.

Desde UGT consideran que la reducción de afectados propuesta "continúa muy alejada de un posible escenario de acuerdo". Insisten en que se explore alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo, "evitando que el despido sea la única salida planteada".

Respecto a la mejora de las condiciones, el sindicato valora que la empresa atienda parcialmente su petición de elevar los porcentajes. Sin embargo, considera que los márgenes aún deben mejorar, ya que el esquema salarial de estas filiales hace que estos porcentajes sean poco atractivos.

Por otro lado, la dirección de Telefónica ha dado a conocer el esquema indemnizatorio para quienes salgan con el ERE y no puedan acogerse a las prejubilaciones. La empresa propone 46 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 34 días por año desde esa fecha, con un límite de 30 mensualidades. Este modelo sería el único de aplicación al personal directivo.

Otras medidas

"UGT rechaza que la dirección especule con modelos similares a los firmados en empresas que han presentado despidos colectivos en contextos de causas económicas severas y bajo estructuras accionariales dominadas por fondos con clara orientación especulativa", critica.

Otras peticiones del sindicato son que se elimine el requisito de tener 15 años de antigüedad, ya que dificulta la adscripción voluntaria al tener su plantilla una media de vida laboral inferior a la de las tres empresas del convenio de empresas vinculadas (CEV): España, Soluciones y Móviles.

Además, solicita ampliar las salidas voluntarias a personas nacidas en 1971 y anteriores (la propuesta actual es a partir de 1970), que la afectación se limite exclusivamente a las prejubilaciones voluntarias y que se incorporen "cantidades adicionales que fomenten realmente la voluntariedad".

"Lo trasladado por la empresa está, hoy por hoy, muy lejos de un acuerdo posible", subraya UGT, quien avisa de que la situación actual exige "acelerar la negociación para reducir la incertidumbre que vive la plantilla".

Además, insiste en la necesidad de ofrecer certezas y un plan de futuro real a las plantillas, recordando que todos los procesos de despido colectivo en el grupo y las negociaciones de extensión de convenios forman parte de un único marco negociador, "que debe avanzar de manera coordinada y con condiciones equivalentes en todas las mesas".