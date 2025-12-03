Telefónica acepta prorrogar el convenio hasta 2030 como piden los sindicatos, pero no renuncia a despidos forzosos

Telefónica plantea la necesidad de 15 años de antigüedad para acogerse al ERE y admite la salida de personas vetadas en procesos anteriores, pero no se compromete a un porcentaje mínimo de adhesiones voluntarias.

Persisten desacuerdos sobre la eliminación de bienios, ascensos automáticos y complementos salariales, mientras los sindicatos exigen garantías de voluntariedad total en el ERE y mejoras en condiciones laborales.

La empresa y los sindicatos han avanzado en la consolidación del sexto día de asuntos propios y la posibilidad de fraccionar dos de ellos en horas, además de trabajar en un protocolo ante emergencias climáticas.

Telefónica acepta prorrogar el Convenio de Empresas Vinculadas hasta 2030, como solicitan los sindicatos, pero mantiene su intención de aplicar despidos forzosos si lo considera necesario.

Telefónica ha aceptado la petición de los sindicatos de prorrogar el actual Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), que afecta a las tres principales filiales del grupo en el país (España, Móviles y Soluciones). Sin embargo, sigue rechazando su petición de que el expediente de regulación de empleo (ERE) sea totalmente voluntario y mantiene su intención de aplicar salidas forzosas en caso de que sea necesario.

La dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores han celebrado este miércoles la cuarta reunión de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo y la segunda sobre la prórroga del CEV. Y mientras en la primera las posturas siguen aún muy alejadas, en la relativa al convenio se han registrado "avances significativos".

Según informa UGT, la compañía ha aceptado su solicitud de extensión de la vigencia del III CEV hasta el 31 de diciembre de 2030, en línea con los plazos fijados en el Plan Estratégico presentado el pasado 4 de noviembre y garantizando así "estabilidad para la plantilla".

Asimismo, se ha acordado la consolidación del sexto día de asuntos propios personales y la posibilidad de fraccionar dos de ellos en horas. La empresa también ha presentado un borrador del Protocolo ante Emergencias Climáticas, que UGT "analizará y mejorará para asegurar mecanismos automáticos de actuación".

Pese a que considera "significativos" estos avances, UGT avisa de que el "acuerdo está aún lejos" tras la propuesta de la empresa de eliminar los bienios, los ascensos automáticos de nivel y el complemento de Incapacidad Temporal (IT) vinculado al absentismo.

"Estas medidas resultan inaceptables por comprometer el modelo retributivo, la progresión profesional y el desarrollo salarial", avisa UGT, quien pide además el compromiso de creación de un 10% de empleo en caso de aplicación de ERE, más de una revisión salarial ligada a IPC durante la vigencia del convenio (no sólo una revisión final), mejoras en el teletrabajo o ampliación de la jornada flexible, entre otras medidas.

En este contexto, el sindicato recuerda que las negociaciones del convenio y de los ERE "constituyen un proceso único", por lo que deben avanzar de forma paralela y con condiciones equilibradas en todas las mesas.

Despido colectivo

Precisamente, las posturas entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores parecen estar más alejadas en lo que se refiere al despido colectivo. Para UGT, el escenario actual "no es optimista" y avisa de que si la próxima semana no hay avances significativos, "no será posible alcanzar un acuerdo".

En la reunión mantenida este miércoles, los sindicatos han constatado que la empresa mantiene su intención de no renunciar a la aplicación de salidas forzosas, mientras que ellos reclaman "voluntariedad total". "Estamos dispuestos a fijar un número mínimo de adhesiones únicamente si se garantiza, como sucedió en el proceso anterior, que el ERE se resolverá de forma íntegramente voluntaria", remarcan.

Asimismo, la dirección les ha avisado de que cualquier reducción en el número total de extinciones podría afectar a la aceptación de solicitudes voluntarias en áreas excedentarias, es decir, donde la compañía tiene más personal del necesario.

No obstante, la empresa abre la posibilidad de admitir adhesiones en áreas no excedentarias, aunque sin comprometer un porcentaje mínimo, y plantea la necesidad de acreditar 15 años de antigüedad para poder acogerse al proceso. También se garantiza la salida de personas vetadas del ERE anterior.

En el este contexto, CCOO exige avances "en aras de llegar a un posible acuerdo", mientras que UGT considera "imprescindible" acelerar la negociación y reclama a la empresa una nueva propuesta que atienda las demandas planteadas y permita continuar avanzando.