Telefónica plantea salidas forzosas y condiciones diferentes para las distintas filiales afectadas por el ERE

UGT y CCOO critican que la oferta de la empresa está lejos de permitir un acuerdo y exigen condiciones similares a las del convenio de empresas vinculadas (CEV).

En Movistar+, el número de bajas previstas se ha reducido un 18%, pero los sindicatos consideran insuficiente la propuesta económica para esta filial.

Las prejubilaciones afectarán a trabajadores nacidos en 1970 o antes, con antigüedad mínima de 15 años; las condiciones económicas varían según la filial y la edad.

Telefónica ha presentado a los sindicatos el ERE para sus filiales, con condiciones económicas diferentes y posibilidad de salidas forzosas si no se cubren las bajas con voluntarios.

Telefónica ha dado a conocer este martes a los sindicatos los detalles del expediente de regulación de empleo (ERE) para sus filiales Telefónica SA, Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+. Una propuesta que se basará también en prejubilaciones, pero que contempla unas condiciones económicas diferentes a las ofrecidas para las tres filiales del convenio de empresas vinculadas (CEV) y mantiene la posibilidad de salidas forzosas.

Según informan los sindicatos, para Telefónica SA, Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, la dirección de Telefónica ha presentado una "propuesta parcial", ya que únicamente han indicado las condiciones en las que se llevarán a cabo las prejubilaciones. Sin embargo, estas salidas no serán suficientes para cubrir todas las bajas previstas.

Esto deja la puerta abierta a que se produzcan despidos forzosos en el resto de la plantilla, aunque la empresa no ha concretado los detalles de cómo se ejecutarán estas bajas. Lo que sí se mantiene de momento es que habrá salidas forzosas si no se cubre el ERE con voluntarios.

En el caso de las prejubilaciones, el despido colectivo afectará a trabajadores nacidos en 1970 y años anteriores y que tengan una antigüedad de 15 años en la compañía. En la propuesta para Telefónica de España, Móviles y Soluciones, las personas nacidas en 1971 también podrán acogerse al plan de salidas.

Asimismo, las condiciones económicas para los más jóvenes son inferiores a las ofrecidas a los empleados de las empresas del CEV. En el caso de Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, la empresa propone el pago de un 65% de la renta hasta los 63 años y del 35% entre los 63 y los 65.

En la propuesta trasladada ayer para las otras tres filiales, los nacidos en los años 1969, 1970 y 1971 recibirán un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65, mientras que los comprendidos entre 1965 y 1968 cobrarán el 62% hasta los 63 años y el 34% entre los 63 y los 65. Por su parte, las personas nacidas en 1964 y años anteriores recibirán un 52% hasta los 63 años y 34% entre los 63 y los 65.

En cuanto a los beneficios sociales, las condiciones son similares a las de anteriores planes de salida aplicados en estas filiales, incluyendo pólizas de salud con condiciones más ventajosas.

Respecto a Movistar+, los sindicatos informan de que la afectación inicial del proceso de despido colectivo se ha reducido casi en un 18%, ya que ha pasado de las 297 salidas comunicadas la pasada semana a un total de 245 bajas.

En este caso, el ERE afectará sólo a personas nacidas en 1970 y años anteriores. Respecto a las condiciones económicas, desde UGT indican que la propuesta es "tan insuficiente que no merece la pena mencionarla".

Propuesta insuficiente

Los sindicatos UGT y CCOO consideran "insuficiente" la oferta para estas cuatro filiales y critican que la dirección de la empresa mantenga inalterable la afectación propuesta dada "la falta de inconsistencia" de las memorias presentadas. "La propuesta nos parece completamente alejada de cualquier posibilidad de acuerdo", inciden.

Las dos formaciones ven "necesario" que estos ERE cuenten como "premisa fundamental la voluntariedad" y que sus condiciones económicas y sociales "sean, como mínimo, las que la empresa ha planteado en el CEV, en línea con lo acordado en el marco social".

Según los sindicatos, la respuesta proporcionada por la dirección de la empresa es que no tiene por qué aplicar el modelo del CEV "ya que las unidades globales no forman parte del mismo".

Asimismo, reiteran que un acuerdo sobre el despido colectivo "sólo podrá entenderse si va ligado también" a un acuerdo en la prórroga del convenio establecido para las filiales englobadas en la categoría de unidades globales.