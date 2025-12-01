Telefónica ofrece a los sindicatos prejubilaciones a partir de 55 años y no descarta despidos forzosos en el ERE

El ERE plantea la salida de 6.088 empleados, lo que supone el 35,3% de la plantilla de las siete filiales afectadas en España.

Telefónica propone prejubilaciones para trabajadores que cumplan 55 años o más en 2026 y contempla hasta 5.040 despidos forzosos en el nuevo ERE.

Telefónica presenta a los sindicatos su primera propuesta de condiciones para el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La compañía ha puesto sobre la mesa un plan que se basa en prejubilaciones para trabajadores que cumplan 55 años o más en 2026 y en el que deja la puerta a aplicar hasta 5.040 despidos forzosos, del total de 6.088 bajas previstas.

Así se lo ha trasladado la dirección de la compañía a los representantes de los trabajadores en las mesas de negociación de los ERE que afectarán a las tres filiales englobadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

Los tres sindicatos con representación (UGT, CCOO y Sumados) han calificado de "insuficiente" la primera oferta realizada por la empresa y han avisado de que, si no hay mejoras en aspectos como la voluntariedad, la universalidad o los porcentajes del salario regulador propuesto, no habrá acuerdo.

En concreto, la dirección de Telefónica ha puesto sobre la mesa de negociación una propuesta muy similar a la que se aplicó en el despido colectivo llevado a cabo en 2024, de la que replica las condiciones económicas.

En concreto, los nacidos en los años 1969, 1970 y 1971 recibirán un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65, mientras que los comprendidos entre 1965 y 1968 cobrarán el 62% hasta los 63 años y el 34% entre los 63 y los 65. Por su parte, las personas nacidas en 1964 y años anteriores recibirán un 52% hasta los 63 años y 34% entre los 63 y los 65.

Además, la propuesta de la compañía incluye otras medidas como la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y aportación extraordinaria al plan de pensiones.

Sin embargo, hay dos aspectos, en especial, de la propuesta de la empresa que se han encontrado con el rechazo de los sindicatos: el que pueda aplicar hasta 5.040 despidos forzosos y el que elimine la posibilidad de aceptar peticiones de voluntariedad en áreas calificadas como críticas o no excedentarias.

Afectación

La dirección de Telefónica y los representantes de los trabajadores iniciaron la semana pasada las negociaciones del ERE que afectará a siete filiales del grupo de España y que contempla la salida de 6.088 trabajadores de la empresa de las telecomunicaciones.

Esta cifra representa el 35,3% de los 17.248 empleados que forman parte de estas siete mercantiles (en España el grupo tiene registradas 32), con porcentajes que varían entre el 41% de Telefónica de España, su filial de mayor tamaño, y el 22% de Telefónica Global Solutions.