Telefónica y Dazn vuelven a repartirse los derechos de TV de LaLiga EA Sports por 5.250 millones, un 6% más

El valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga para el periodo 2027/28-2031/32 ascenderá a 6.135 millones de euros, un 9% más respecto al periodo anterior.

El acuerdo por los derechos de televisión para el mercado residencial en España alcanza los 5.250 millones de euros, un 6% más que en el ciclo anterior.

Telefónica y Dazn se repartirán nuevamente los derechos de emisión de la primera división de LaLiga EA Sports durante cinco temporadas, a partir de 2027/2028.

Telefónica y Dazn volverán a repartirse la emisión de la primera división de LaLiga durante cinco temporadas a partir de la 2027/2028. Las dos compañías han adquirido los derechos para el mercado residencial de la LALIGA EA SPORTS en España por 5.250 millones de euros, un 6% más que respecto a los 4.950 millones del ciclo anterior.

Así lo ha indicado LALIGA en un comunicado, en el que confirma que con la adjudicación aprobada este viernes se renueva el modelo aplicado entre las temporadas 2022/2023 y 2026/2027, que contempla que cada operador podrá emitir cinco partidos por jornada durante cinco temporadas.

Por otro lado, informa de que el valor total de los derechos audiovisuales domésticos de LALIGA ascenderá a 6.135 millones de euros en el ciclo 2027/28-2031/32, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al periodo anterior. Este avance se sustenta en el notable rendimiento de todas las categorías adicionales a los ya citados derechos residenciales.

