Murtra y Gayo invierten un millón de euros en comprar acciones de Telefónica tras lanzar el nuevo plan estratégico

Marc Murtra y Emilio Gayo han destinado alrededor de un millón de euros a comprar acciones de Telefónica. Una inversión que supone una muestra de su confianza por parte del presidente y el consejero delegado del grupo en el plan estratégico lanzado hace poco más de una semana.

Según los registros publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los dos directivos han adquirido un total de 271.743 títulos de la operadora de telecomunicaciones española en varias operaciones de compra ejecutadas esta misma semana.

En concreto, Murtra ha adquirido un total de 136.241 títulos en dos días consecutivos. El 11 de noviembre compró 54.274 acciones a un precio unitario de 3,69 euros, mientras que el día 12 se hizo con otras 81.967 a un coste de 3,66 euros.

De este modo, el presidente de Telefónica ha comprado un total de 136.241 títulos de la empresa española por un importe total de 500.270 euros, según los registros de la CNMV consultados por Europa Press.

Por su parte, Gayo adquirió el pasado 11 de noviembre un paquete accionarial de 135.502 títulos a un precio unitario de 3,69 euros, lo que supone una inversión por su parte de 500.002 euros.

En esta misma línea, los registros del supervisor bursátil recogen también una inversión de 3.640 euros en acciones de Telefónica por parte de la consejera independiente Anna Martínez Balañá.

Martínez Balaña, que se incorporó al máximo órgano de gobierno de la compañía a finales de julio, adquirió el pasado 6 de noviembre un total de 1.000 títulos a un precio unitario de 3,64 euros.

Plan estratégico

Todas estas operaciones son posteriores a la presentación del plan nuevo plan estratégico que Telefónica dio a conocer en un Capital Markets Day (CMD) celebrado el pasado 4 de noviembre y supone una muestra de confianza por parte del equipo directivo del grupo en su potencial para hacer crecer la compañía y generar valor para sus accionistas.

El lanzamiento del plan estuvo acompañado además de una fuerte caída en bolsa de la empresa de telecomunicaciones, que vio cómo sus acciones se desplomaron más de un 15% en tan sólo dos sesiones y marcaron su nivel más bajo desde principios de 2024.

Entre otras medidas, la nueva estrategia rebaja a la mitad su dividendo para 2026 (desde los 0,30 euros actuales hasta los 0,15 euros por título) e incluye un plan de eficiencia que supondrá una reducción de costes hasta 2030 de unos 3.000 millones de euros.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings apuntó este pasado miércoles que las decisiones adoptadas por Telefónica servirán para mejorar su flexibilidad financiera y su capacidad para disminuir la deuda, que a cierre de septiembre se situaba en 28.233 millones de euros.

"La reducción prevista de dividendos por parte de Telefónica y su enfoque en la optimización de recursos mejorarán la capacidad de desapalancamiento orgánico de la compañía y su margen de calificación. Una reducción sostenida del apalancamiento, acompañada de mejoras suficientes en la estructura de costes y el perfil operativo, podría ejercer presión al alza sobre la calificación a medio y largo plazo", señala.