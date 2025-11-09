Murtra muestra el camino de la consolidación en Telefónica: así son las oportunidades que tiene para crecer en Europa y Brasil

En España, las opciones más relevantes para consolidación serían la compra de Digi o Vodafone España, aunque ambas presentan desafíos regulatorios o de voluntad de venta.

El presidente Marc Murtra ve oportunidades de crecimiento en los mercados clave de Telefónica (España, Alemania, Reino Unido y Brasil), aunque las operaciones de fusión o adquisición dependerán de acuerdos y regulaciones.

Telefónica apuesta por la consolidación en el sector de telecomunicaciones en Europa y Brasil, estimando sinergias potenciales de hasta 22.000 millones de euros.

La consolidación del sector de las telecomunicaciones fue una de las protagonistas del Capital Markets Day (CMD) que celebró Telefónica el pasado martes y en el que se presentó Transform & Grow. Un nuevo plan estratégico con el que Marc Murtra y su equipo aspiran a convertir la compañía en una "operadora europea de referencia mundial con escala rentable".

Sin embargo, los posibles movimientos de fusiones y adquisiciones (M&A) no han sido tenidos en cuenta por la dirección de Telefónica a la hora de elaborar esta hoja de ruta, dado que dependen de "terceros y de un acuerdo que no existe". Incluso, creen que dar pistas al respecto podrían complicar las negociaciones y la posibilidad de "llegar a un buen acuerdo".

Pese a ello, Murtra cree que las oportunidades que existen en sus principales cuatro mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) pueden ser un "beneficio adicional" a todas las medidas recogidas en su plan estratégico, ya que ayudarían a generar valor y crecimiento en un sector que lleva años sufriendo.

En concreto, la compañía estima que una eventual consolidación en sus mercados core podría generar sinergias por valor de entre 18.000 y 22.000 millones de euros, según analistas financieros y expertos del sector. Un beneficio que se repartiría entre compradores, vendedores, clientes, inversiones e innovación.

El presidente de Telefónica considera la consolidación de la industria europea de las telecomunicaciones como algo prácticamente inevitable. El mercado en el Viejo Continente está fragmentado en muchos operadores que no tienen escala para competir con sus homólogos internacionales y cuyas inversiones son "poco eficientes".

Marc Murtra, presidente de Telefónica, junto a parte de su equipo directivo, en la presentación del plan estratégico Transform & Grow. Telefónica

A modo de ejemplo, remarcó que tanto en Estados Unidos como en China, tres operadoras representan más del 97% de los ingresos de telefonía móvil, frente a las 38 de Europa. Esta estructura provocó que la inversión (capex) media por compañía en 2024 pasase de 11.300 millones en EEUU y 6.700 millones en China a 700 millones en el Viejo Continente.

Sin embargo, también admitió que el "calendario es incierto" y dependerá, en buena parte, de los cambios en el marco regulatorio que está preparando la Comisión Europea tras la llamada de atención de los informes de Mario Dragi y Enrico Letta y el distanciamiento entre Estados Unidos y Europa.

Tanto durante la conferencia con analistas como en la rueda de prensa, Murtra no quiso comentar ninguna transacción en concreto, pero sí incidió en que la compañía está preparada para las posibles oportunidades que se presenten. Incluso aseguró que ya mantiene conversaciones con otras compañías y dejó la puerta abierta a una ampliación de capital para abordar "operaciones relevantes".

Eso sí, siempre y cuando tengan lugar en sus cuatro mercados principales (la salida definitiva de Telefónica de Hispam ha sido confirmada) y se cumplan tres condiciones: generar sinergias de costes y de red, acordar unos términos y un precio "apropiados" con el potencial vendedor y lograr unos términos y unos remedies "apropiados" con los reguladores.

España Es el principal mercado del grupo, tanto por el peso que tiene en su facturación como por ser el país donde nació la compañía hace más de cien años. Y aunque la fusión de Orange y MásMóvil hizo que Masorange superara a Telefónica en clientes, sigue siendo líder claro en ingresos. En este escenario, sólo hay dos opciones para una operación "relevante" de consolidación en la que puede embarcarse Telefónica: Vodafone y Digi. No obstante, también podría reforzar su posición con la compra de operadoras medianas o pequeñas o empresas de fibra. Pero Murtra ya ha dejado claro que adquirir sólo para engordar su base de clientes no está sobre la mesa. Una compra de Digi sería más sencilla desde un punto de vista regulatorio y operativo. Es la cuarta compañía del país por número de clientes tanto en fijo como en móvil y ya utiliza la red de Telefónica para ofrecer sus servicios a sus clientes. Sin embargo, la operadora de origen rumano ha insistido en varias ocasiones en que en estos momentos no está en venta. La otra opción es Vodafone España, pese a que su actual dueño, Zegona, tampoco ha mostrado voluntad de querer vender en este momento. Esta operación se antojaría más complicada desde un punto de vista de competencia dada la elevada cuota de mercado que alcanzaría en algunos negocios, especialmente el de empresas. Una opción con la que se ha especulado en prensa es la posibilidad de que Telefónica se reparta Vodafone con otras compañías como Masorange. Preguntado por si estaría abierto a una fórmula como la que han planteado en Francia Orange, Bouygues y Free-Iliad para comprar conjuntamente su rival SFR-Altice, Murtra señaló que habría que ver "caso por caso", pero que prefieren la "simplicidad".

Alemania El presidente de Telefónica no quiso comentar en la presentación del nuevo plan estratégico los rumores surgidos hace apenas unas semanas sobre un posible interés de su filial alemana en retomar su alianza comercial con 1&1 y, a largo plazo, adquirirla. Una vez más, Murtra repitió que no "comentan operaciones en concreto". Una operación de consolidación en Alemania es una de las que más probables ve el mercado, ya que el país cuenta con cuatro operadoras relevantes con red móvil propia (Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica y 1&1). Además, esta última ya fue cliente mayorista de la filial alemana del grupo español mientras construía su red propia. Preguntado por los analistas si estarían dispuestos a ceder el control de Telefónica Deutschland para facilitar una consolidación, Murtra recalcó que aunque "siempre hay excepciones" e incidió en que Alemania es un mercado "principal que deberían controlar". Asimismo, señaló que la estrategia diseñada por el grupo para el país, un mercado que en los últimos tiempos ha sido muy competitivo, pero que empieza a mostrar señales de racionalización, contempla trabajar para tener acceso a una banda ancha "rentable" e impulsar la convergencia.

Reino Unido La presencia de Telefónica en Reino Unido es principalmente a través de Virgin Media O2 (VMO2), operadora de la que es dueña a partes iguales con Liberty Global. Además, ambas también son accionistas del operador mayorista neutro Nexfibre junto a Infravia Capital. Murtra admitió que sus operaciones en este país tienen una "mayor complejidad" que las de España, Alemania y Brasil y pueden afectar a la toma de decisiones. Pero también agregó que esta estructura les da "flexibilidad" y que ya se están dando pasos hacia la simplificación. Además, hay que tener en cuenta que recientemente se cerró la fusión en el país de Vodafone y Three. Pese a ello, el presidente de Telefónica cree que "todavía hay recorrido y que se puede añadir valor a través de la consolidación en el Reino Unido", al igual que en Brasil. Pese a que en ambos países se han producido en los últimos años operaciones que han reducido de cuatro a tres las grandes compañías de telefonía móvil, la percepción del presidente de Telefónica es que se trata más bien de un salto de cuatro a 3,5. "Podríamos argumentar si son 3,7 o 3,4", apostilló. También en las últimas semanas se ha publicado que VMO2 estaría en conversaciones para adquirir Netomnia, el cuarto mayor operador de fibra de Reino Unido y en los últimos años se ha especulado con la compra de Talk Talk. Lo que de momento únicamente parece descartado es la creación de una empresa de fibra (netco).