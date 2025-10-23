Murtra incorpora a un 'hombre de la casa' como Javier de Paz al equipo que implementará el plan estratégico de Telefónica

El nombramiento de De Paz forma parte de la estrategia de Murtra de combinar talento interno con fichajes externos para implementar el nuevo plan estratégico de Telefónica.

César Mascaraque se incorpora al consejo de Telefónica en calidad de independiente, mientras De Paz continúa como presidente no ejecutivo de Movistar Plus.

Javier de Paz, tras 18 años en el consejo de administración de Telefónica, asume funciones ejecutivas como director adjunto al presidente Marc Murtra.

Marc Murtra vuelve a apostar por un 'hombre de la casa' para reforzar el equipo de Telefónica que se encargará de liderar la implementación del nuevo plan estratégico de la operadora. Se trata de Javier de Paz, quien tras 18 años en el consejo de administración del grupo pasa a asumir funciones ejecutivas.

La compañía ha comunicado este miércoles la renuncia voluntaria de Javier de Paz como consejero 'otro externo' y la incorporación de César Mascaraque al máximo órgano de gobierno del grupo español de telecomunicaciones en calidad de independiente.

Pero esto no significa que De Paz se desvincule de la compañía. Todo lo contrario. Su decisión de abandonar el consejo de administración de Telefónica se debe a las nuevas tareas que Murtra le ha asignado dentro del equipo que se encarga de la gestión diaria del negocio.

Por un lado, ha sido nombrado director adjunto al presidente, un cargo que le convierte en una persona cercana a Murtra en la nueva etapa que empezará la operadora tras la presentación del plan estratégico el próximo 4 de noviembre.

Además, De Paz asumirá la máxima responsabilidad de gestión de algunas áreas concretas del grupo. En concreto, se pondrá al frente del negocio de infraestructuras (Telefónica Infra) y de activos inmobiliarios, que se encarga de gestionar todos los englobados dentro del área corporativa.

Se convierte así en el sucesor de Guillermo Ansaldo, otra figura histórica de la operadora, ya que se incorporó a la empresa en el año 2000 para liderar la filial en Argentina y estuvo también un tiempo al frente del negocio en España. Ansaldo permanecerá en el grupo apoyando la transición y como consejero del ámbito de infraestructuras.

A todas estas nuevas funciones se suma una más: liderar el área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Un ámbito que en los últimos años ha estado bajo el paraguas de Eduardo Navarro, quien anunció hace unas semanas su intención de dejar sus funciones ejecutivas como responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad.

Otras funciones

Este cambio no afectará, sin embargo, a su rol como presidente no ejecutivo de Movistar Plus, que asumió el pasado mes de marzo y que seguirá desempeñando pese a sus nuevas funciones ejecutivas.

Tras una etapa de su vida dedicada a la política vinculada al PSOE (llegó a ser secretario general de Juventudes Socialistas entre 1984 y 1993), De Paz dio el salto al ámbito empresarial, donde ha ocupado cargos relevantes en entidades tanto públicas como privadas, entre las que se encuentran Tabacalera, Mercasa o Panrico Donuts.



No obstante, su figura ha estado históricamente muy vinculada a Telefónica, a cuyo consejo se incorporó en 2007 en calidad de independiente. Dado que lo máximo que un consejero puede estar adscrito a esta categoría son 12 años, en los últimos tiempos ha ocupado el cargo en concepto de "otro externo".

Dentro del grupo español de telecomunicaciones, ha desempeñado también otras responsabilidades, como la presidencia de Telefónica Ingeniería de Seguridad y Telefónica Gestión de Servicios Compartidos España, y ha sido consejero de distintas filiales en Argentina, México o Brasil.

Equipo directivo

El nombramiento de Javier de Paz encaja con la política aplicada por Marc Murtra desde que llegó a la presidencia de Telefónica el pasado 18 de enero para conformar su círculo de confianza: combinar fichajes externos con la promoción y la experiencia del talento interno.

En el primero de los perfiles encaja el nombramiento de Borja Ochoa como presidente de Telefónica España y el de Sofía Collado como CEO de Telefónica Tech, con quienes coincidió durante su etapa al frente de Indra. O el de Álvaro Echevarría como director de la Oficina del Presidente de Asuntos Corporativos.

En el segundo grupo destaca la elección de Emilio Gayo como consejero delegado del grupo de telecomunicaciones tras varios años al frente de la filial de España. Además, ha confirmado a buena parte del equipo ejecutivo que trabaja con su predecesor, José María Álvarez-Pallete.

Todos ellos tendrán la tarea de liderar la ejecución del nuevo plan estratégico de Telefónica, cuyos detalles se conocerán en unos días. No obstante, Murtra ya ha adelantado cuáles serán las líneas maestras que guiarán la elaboración de esta estrategia.

Así, ha destacado que el plan contemplará una "estricta disciplina financiera" y una apuesta por la eficiencia, priorizando su negocio en Europa y el liderazgo de la compañía en Brasil. Además, el presidente ha asegurado que Telefónica tendrá un "rol activo" en la consolidación que se prevé en el sector en el Viejo Continente.

Además, adelantó que el nuevo plan va a asumir algunos riesgos "medibles y controlados" que puedan generar retornos para la compañía. No se tratarán de "grandes operaciones con grandes riesgos" sino de "pequeñas" que podrían tener un perfil de riesgo más elevado, pero que también podrían generar tracción y ser posteriormente escaladas.

Como director adjunto, deberá asesorar a Murtra en todas estas decisiones y además liderar aquellas que se tomen en dos áreas clave para el negocio como son las infraestructuras, entre ellas los cables submarinos de su filial Telxius (con Amancio Ortega como socio), o los activos inmobiliarios que tiene repartidos en todo el mundo.