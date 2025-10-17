La Generalitat adjudica a las catalanas Sirt y FOC el megacontrato para construir su propia red de fibra óptica

El proyecto XCAT busca conectar el 100% de las sedes públicas catalanas mediante una red de fibra óptica pública con un presupuesto total de 200,92 millones de euros.

La UTE Sirt Connecta supera en puntuación a grandes operadoras como Telefónica, Orange y Vodafone en el proceso de licitación.

La Generalitat de Cataluña adjudica a las empresas catalanas Sirt y FOC el contrato para construir su red de fibra óptica pública.

La Generalitat de Cataluña ha propuesto adjudicar a las compañías Sirt y FOC, ambas con sede en la provincia de Barcelona, el principal contrato de su proyecto para construir una red de fibra pública en la comunidad autónoma.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Sirt Connecta se ha impuesto en el proceso a las tres grandes operadoras del mercado español: Telefónica, junto a Tradia (Cellnex); Orange, con Parlem, y Vodafone, con SEMI.

Lo ha hecho tras sacar la mejor nota en la fase de análisis técnico de las propuestas y presentar la segunda mejor oferta económica tras la de Telefónica y Tradia.

En total, SIRT y FOC han obtenido una puntuación de 97,51 puntos, mientras que la alianza entre Telefónica y Tradia ha quedado en segundo lugar con 96,22 enteros. Por su parte, la UTE de Orange y Parlem han recibido una puntuación de 90,72 y la de Vodafone y SEMI de 88,94.

En la fase de análisis de los criterios evaluables mediante juicio de valor, Sirt y FOC obtuvieron un total de 40 puntos, la máxima nota posible. En segundo lugar, se situó la UTE TESA -Tradia, formada por filiales de Telefónica y Cellnex, con 37,75 puntos.

Por su parte, la propuesta de la unión temporal de empresas formada por Orange y la operadora catalana Parlem recibió una nota de 36,22 puntos y la realizada por Vodafone y SEMI ha obtenido una calificación de 34,2 enteros.

En el análisis basado en fórmulas, la UTE de Telefónica y Tradia recibió los 60 puntos que como máximo podía obtener una compañía y de los que 44 proceden del estudio de las ofertas económicas.

Sirt y FOC han recibido la segunda mejor nota con 57,51 puntos, mientras que la propuesta de Orange-Parlem ha obtenido una calificación de 56,52 y la de Vodafone-Semi una puntuación de 55,61.

Al decantarse por la UTE de Sirt y FOC como adjudicataria, la red de fibra de la Generalitat contará con equipamiento de Huawei. De hecho, de las cuatro propuestas emitidas, la única que tenía un proveedor diferente era la de Telefónica, que trabajaba con Nokia.

Proyecto XCAT

La Generalitat de Cataluña presentó el pasado mes de abril el proyecto XCAT, con el que aspira a conectar el 100% de las sedes públicas (como escuelas, hospitales, comisarías...) y los servicios de la institución a través de una red de fibra óptica de titularidad pública.

Para ello tenía previsto licitar tres contratos con un valor total de 200,92 millones de euros. El de mayor cuantía es el ya mencionado, al que se sumarán uno para el mantenimiento y operación de la infraestructura por 33,36 millones de euros y otro para el apoyo a la migración al nuevo modelo por 15,04 millones de euros.

Se prevé que la adjudicación de los tres contratos se realice en el cuarto trimestre de este año, con el objetivo de que empiecen a ejecutarse escalonadamente a partir de febrero de 2026.

El proyecto prevé haber completado en 2031 la conexión de 5.419 sedes y equipamientos públicos, entre ellos 78 comisarías, 812 centros hospitalarios y de atención primaria y 2.381 centros educativos públicos de Cataluña. Estas conexiones se añaden a las 745 sedes ya conectadas a través de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).

De esta forma, quedarán conectadas a la red de fibra óptica de titularidad pública el total de 6.164 sedes públicas de la Generalitat. Al término de la legislatura, se prevé tener 3.374 sedes conectadas, que representaría el 55%.