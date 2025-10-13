Masorange, Vodafone y GIC lanzan PremiumFiber, la marca comercial de su empresa conjunta de fibra óptica

PremiumFiber ofrecerá conectividad fiable y de alta velocidad, aprovechando tecnologías avanzadas como el XGSPON, y proporcionará ventajas significativas a sus clientes en términos de seguridad y eficiencia operativa.

Masorange, Vodafone España y el fondo GIC ya tienen marca comercial para su empresa conjunta de fibra óptica, PremiumFiber, que nace con una cobertura de alrededor de 12 millones de unidades inmobiliarias y cinco millones de clientes.

Las tres compañías avanzan así en la creación de la mayor empresa de fibra óptica de España. Un proceso que está previsto se complete antes de que acabe 2025 tras haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Como acordaron los socios a principios de agosto, la nueva compañía PremiumFiber estará participada por MasOrange con un 58%, Vodafone España con un 17% y GIC con un 25%.

La red estará dedicada en exclusiva a Masorange y Vodafone España, que además seguirán manteniendo y operando las infraestructuras que cada uno haya aportado.

PremiumFiber tendrá como consejera delegada a Blanca Ceña, directiva con más de 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Anteriormente, ocupó la posición de CEO y presidenta de Vantage Towers y desempeñó puestos de la máxima responsabilidad en Vodafone España.

Equipo directivo

Además, tendrá como director general legal y secretario del consejo a Juan Luis Delgado, que fue asesor general de Masorange tras una década en el grupo MásMóvil como responsable del área de asesoría jurídica y de cumplimiento.

Rafael Casquero será director financiero de la empresa de fibra, el mismo cargo que ocupó en Totem Spain (filial de Orange), a la que llegó en 2021 tras desempeñar distintas posiciones de "máxima responsabilidad" en Orange España, como las de responsable de auditoría interna, control, planificación y riesgos.

Asimismo, PremiumFiber ha fichado como director general de Tecnología a Norberto Ojinaga, que ejerció como director de Tecnología y Desarrollo de la Televisión en Masorange y ocupó diferentes cargos de alta responsabilidad en tecnología y redes en el grupo MásMóvil y en Euskaltel.

Por otro lado, los socios remarcan que con la red de PremiumFiber aportará "ventajas sustanciales" a sus clientes, ya que ofrece una conectividad fiable y estable, "mayor velocidad para todos los dispositivos conectados en el hogar o empresa", baja latencia y "los más altos estándares de seguridad".

"Gracias a su mayor escala, dos sólidos clientes de largo plazo, las eficiencias operativas y su capacidad de inversión, la nueva compañía facilitará la rápida adopción de tecnologías de vanguardia, incorporando los últimos avances del mercado como el XGSPON, al tiempo que fomentará la innovación para ofrecer un servicio de la máxima calidad en España", ha subrayado.