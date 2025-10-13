Las catalanas Sirt y FOC se imponen a las grandes telecos en el análisis técnico para el megacontrato de la Generalitat

El proyecto XCAT pretende conectar 6.164 sedes públicas en Cataluña para 2031, con un avance significativo planeado para el final de la legislatura.

Sirt y FOC han alcanzado la máxima puntuación en el análisis técnico, mientras que la evaluación económica y del servicio aún está en proceso.

El contrato, valorado en más de 152 millones de euros, busca construir una red de fibra óptica propia para conectar sedes públicas en Cataluña.

Las empresas catalanas Sirt y FOC lideran la fase técnica del megacontrato de fibra óptica de la Generalitat, superando a grandes operadoras como Telefónica, Orange y Vodafone.

La oferta de las compañías Sirt y FOC, ambas con sede en la provincia de Barcelona, ha sacado la mejor nota en la fase de análisis técnico de las propuestas para el contrato lanzado por la Generalitat de Cataluña para construir una red de fibra propia en la comunidad autónoma.

De esta manera, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sirt Connecta se adelanta en el proceso a las formadas por las tres grandes operadoras del mercado español: Telefónica, junto a Tradia (Cellnex); Orange, con Parlem, y Vodafone, con SEMI.

Las cuatro compañías aspiran a hacer con este contrato lanzado por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de mayo y que está valorado en 152.616.201,38 euros (126.129.916,02 euros sin IVA).

En concreto, Sirt y FOC han obtenido en la fase de análisis de los criterios evaluables mediante juicio de valor un total de 40 puntos, la máxima nota posible. En segundo lugar, se ha situado la UTE TESA -Tradia, formada por filiales de Telefónica y Cellnex, con 37,75 puntos.

Por su parte, la propuesta de la unión temporal de empresas formada por Orange y la operadora catalana Parlem ha recibido una nota de 36,22 puntos y la realizada por Vodafone y SEMI ha obtenido una calificación de 34,2 enteros.

Puntuación final

No obstante, todavía queda por conocerse qué puntuación ha obtenido cada una de las propuestas en el análisis basado en fórmulas. En este parte del proceso, los licitadores pueden recibir un máximo de 60 puntos.

De esta cifra, 44 puntos procederán del análisis de las ofertas económicas. Otros 10 se corresponden con la revisión de sus propuestas de incremento de niveles del servicio.

Por los aspectos relacionados con la eficiencia energética y los servicios profesionales de los especialistas, las operadoras podrán obtener tres puntos en cada una de las categorías.

Por otro lado, si se confirma a la UTE de Sirt y FOC como adjudicataria, la red de fibra de la Generalitat contará con equipamiento de Huawei. De hecho, de las cuatro propuestas emitidas, la única que tiene un proveedor diferente es la de Telefónica, que trabaja con Nokia.

Proyecto XCAT

La Generalitat de Cataluña presentó el pasado mes de abril el proyecto XCAT, con el que aspira a conectar el 100% de las sedes públicas (como escuelas, hospitales, comisarías...) y los servicios de la institución a través de una red de fibra óptica de titularidad pública.

Para ello tenía previsto licitar tres contratos con un valor total de 200,92 millones de euros. El de mayor cuantía es el ya mencionado, al que se sumarán uno para el mantenimiento y operación de la infraestructura por 33,36 millones de euros y otro para el apoyo a la migración al nuevo modelo por 15,04 millones de euros.

Se prevé que la adjudicación de los tres contratos se realice en el cuarto trimestre de este año, con el objetivo de que empiecen a ejecutarse escalonadamente a partir de febrero de 2026.

El proyecto prevé haber completado en 2031 la conexión de 5.419 sedes y equipamientos públicos, entre ellos 78 comisarías, 812 centros hospitalarios y de atención primaria y 2.381 centros educativos públicos de Cataluña. Estas conexiones se añaden a las 745 sedes ya conectadas a través de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).

De esta forma, quedarán conectadas a la red de fibra óptica de titularidad pública el total de 6.164 sedes públicas de la Generalitat. Al término de la legislatura, se prevé tener 3.374 sedes conectadas, que representaría el 55%.