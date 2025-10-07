Telefónica cierra la venta de su filial en Uruguay y reducirá su deuda en 384 millones

Telefónica ha cerrado este martes la venta de su filial en Uruguay a Millicom. Una operación que permite a la compañía española avanzar en su salida de América Latina y que reducirá su deuda en alrededor de 384 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica informa que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, ha transmitido el 100% del capital social de Telefónica Móviles del Uruguay a Millicom Spain.

El importe de la operación se ha situado en los 440 millones de dólares (unos 377 millones de euros al tipo de cambio actual). Se trata del mismo precio que se fijó cuando se anunció la operación el pasado 21 de mayo.

La venta de Telefónica Uruguay ayudará a la compañía a reducir su nivel de apalancamiento. En concreto, el cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del grupo de aproximadamente 384 millones de euros.

Telefónica es la segunda compañía de telefonía móvil de Uruguay por cuota de mercado. El líder, con bastante diferencia, es Antel, operadora participada por el Estado. También tiene presencia Claro, la operadora propiedad de Carlos Slim.

El grupo español cierra su etapa en América Latina con 1,4 millones de clientes móviles, lo que representa el 29% del mercado. Su cobertura llega a más del 97% de la población tras invertir más de 700 millones de dólares (unos 600 millones de euros) en infraestructura y espectro.

Con esta adquisición, Millicom amplía, por su parte, su presencia en el mercado latinoamericano. De hecho, el que no operara en el país ha facilitado la obtención de luz verde por parte de las autoridades de competencia del país.

Salida de Hispam

Esta operación es la cuarta venta de una filial en la región de Hispam anunciada por la compañía desde que Marc Murtra asumió la presidencia de Telefónica el pasado mes de enero. La salida de Uruguay se suma a las de Argentina, Perú y Colombia.

En el hecho relevante, Telefónica subraya que esta operación se enmarca dentro de "la política de gestión de cartera de activos" del grupo y está alineada con su estrategia de "reducir la exposición a Hispanoamérica".

El pasado 24 de febrero, el grupo español anunció la venta de Telefónica Argentina a Telecom, operadora participada por el Grupo Clarín, por unos 1.189 millones de euros. Y unos días después, el 13 de marzo, acordó la venta del negocio en Colombia a Millicom por 367 millones de euros.

A mediados de abril, Integra Tec cerró un acuerdo con el grupo español para adquirir Telefónica del Perú, actualmente en concurso de acreedores, por alrededor de 3,7 millones de soles peruanos (aproximadamente, 900.000 euros al tipo de cambio actual).

Estas cuatro operaciones acordadas en los primeros meses de Murtra como presidente de Telefónica permiten a la empresa acelerar la ejecución de la estrategia lanzada en 2019 por su predecesor en el cargo, José María Álvarez-Pallete, para reducir la exposición de la compañía en América Latina.