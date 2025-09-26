Cuenta atrás en Masorange: los fondos pueden plantear ya a Orange su salida del grupo con todas las opciones abiertas

Cuenta atrás en Masorange. A partir de este 26 de septiembre de 2025, los fondos que eran propietarios del Grupo MásMóvil pueden comunicar formalmente a su socio en la joint venture, la compañía francesa Orange, su intención de abandonar el capital de la operadora.

Dicha salida, que según lo pactado entre las dos partes no se producirá antes del 26 de marzo de 2026, puede ejecutarse bien a través de una salida a bolsa de Masorange o de la venta de la participación de los fondos a Orange o a un nuevo accionista

No obstante, el hecho de que se abra este plazo no significa que los fondos KKR, Cinven y Providence vayan a comunicar de forma inmediata y formal a Orange su intención de romper su alianza. Ni tampoco que esté decidida la fórmula que se empleará.

En sus últimas intervenciones públicas, los accionistas de Masorange han incidido en que todas las opciones están abiertas. Y es que, aunque preparar la operadora de cara a una posible salida a bolsa a partir de marzo de 2026 es la hoja de ruta, no se descartan otras alternativas como que el grupo francés se haga con el 100% de la compañía.

Asimismo, aún está pendiente de cumplirse otro hito que, aunque no es condición necesaria, sí puede ser relevante de cara a un posible salto al mercado de Masorange: el cierre definitivo de su empresa conjunta de fibra con Vodafone España.

Masorange

Tras algo más de dos años desde que se anunció la operación, Orange y el Grupo MásMóvil cerraron a finales de marzo de 2023 su acuerdo de fusión. Nació así Masorange, la operadora líder del mercado español de telecomunicaciones por número de clientes.

Dicho pacto societario no es público, pero sí que se han ido conociendo algunos detalles. Uno de ellos es que establece un periodo de bloqueo para la venta de acciones por parte de los socios hasta el 26 de marzo de 2026.

Sin embargo, el acuerdo permite abrir negociaciones con este fin seis meses antes. Es decir, a partir del 26 de septiembre de 2025. Algo que no impedía que se pudieran mantener con anterioridad conversaciones informales acerca de la composición futura del accionariado de Masorange.

Según indican fuentes conocedoras, el hecho de que una de las partes pueda ya solicitar esas negociaciones no implica necesariamente que lo vaya a hacer el mismo 26 de septiembre. De hecho, remarcan que no hay señales de que apunten a que vaya a producirse de forma inminente.

Además, tampoco está claro cuál de las tres alternativas será finalmente la que se elija para dar salida a KKR, Cinven y Providence.

La hoja de ruta marca una salida a bolsa de Masorange a los dos años de cerrarse la fusión. Una operación en la que, además, el grupo francés Orange tendría derecho a tomar el control de la compañía.

Otra opción es que los fondos, agrupados en la sociedad Lorca Midco, decidan vender su 50% a otro actor.

En este escenario, el comprador puede ser su socio en la joint venture, que pasaría a quedarse con el 100%, u otro inversor o grupo de inversores.

Trabajo

Mientras se decide el futuro accionarial de Masorange, el equipo directivo liderado por Meinrad Spenger está "muy centrado" en la obtención de las sinergias previstas en el acuerdo de fusión y que se prevé alcancen los 500 millones de euros.

Asimismo, también está enfocado en seguir incrementando la base de clientes, mejorando la rentabilidad de la compañía y reduciendo el nivel de deuda. Un aspecto, este último, que puede ser un factor fundamental de cara a una salida a bolsa.

A este fin se destinarán íntegramente los 3.200 millones de euros que Masorange recibirá por la creación de su empresa de fibra conjunta con Vodafone, el denominado proyecto Surf, y de la que se ha vendido un 25% al fondo GIC.

Como remarcó el pasado 4 de agosto en el comunicado que se anunciaba el acuerdo con GIC, esta inyección económica garantizará "una fuerte reducción del apalancamiento en línea con el ajustado objetivo del grupo de situar su ratio de deuda a medio plazo en 2,75 veces".

Por ello, aunque desde Orange han negado que cualquier cambio en la composición accionarial de Masorange esté condicionado al proyecto SURF, sí puede ser un factor clave en los esfuerzos por dejar a la compañía lista para una oferta pública de valores (OPV).

El cierre de la creación de la mayor empresa de fibra óptica de Europa se producirá en unas semanas, una vez obtengan el visto bueno de las autoridades españolas. Todo apunta, por tanto, a que habrá que esperar para conocer quiénes serán los próximos dueños de Masorange.