Wallapop facturó 101 millones, un 13% más, y logró reducir un 18% sus pérdidas en 2024, antes de su venta a Naver

Wallapop cerró 2024 con unos ingresos de 101 millones de euros, lo que supone un 13% más que los 89 millones de euros facturados en el ejercicio anterior. Además, la compañía de compraventa de segunda mano logró reducir un 18% sus pérdidas en estos doce meses, hasta los 25 millones de euros.

En un comunicado, Wallapop destaca que ha alcanzado el "break even" en sus operaciones en el mercado español, "un paso más en la consolidación de un modelo de consumo respaldado por más de 19 millones de usuarios mensuales en el sur de Europa".

Asimismo, detalla que los datos de facturación muestran la evolución positiva de las distintas vías de monetización de su negocio. Wallapop Envíos es el producto que más volumen de negocio genera, registró una facturación en 2024 de más de 74 millones de euros, un 12% más.

Por su parte, los servicios de visibilidad ofrecidos a los usuarios han generado unos ingresos de más de 22 millones de euros, lo que representa un incremento del 27,6% con respecto a las cifras del año anterior.

Por otro lado, Wallapop remarca que durante el ejercicio 2024 sus operaciones en el mercado español ya presentan resultados positivos tras haber alcanzado el break even, un dato que apunta a la evolución positiva del negocio.

En esta línea de progresión, la empresa perdió 25 millones en 2024, un 18% menos que en el ejercicio anterior. Los números rojos son consecuencia de las inversiones estratégicas realizadas durante el año, entre las que destacan el desarrollo de su plataforma y el proceso de expansión con foco en Italia y Portugal.

De cara al ejercicio 2025, la compañía adelanta que espera alcanzar la rentabilidad en el consolidado del negocio ordinario gracias al plan estratégico implementado en los últimos años y con el que buscaba "alcanzar la situación de rentabilidad sobre la base de un crecimiento sostenido, la mejora de los márgenes y el incremento de la facturación".

Naver

La multinacional surcoreana Naver anunció el pasado mes de agosto su intención de convertirse en el dueño del 100% del capital de Wallapop, tras hacerse con el 70,5% que no poseía por 604,5 millones de wones (377 millones de euros).

En la publicación de los resultados de 2024, la compañía resalta que esta operación, que fue respaldada por la mayoría de los accionistas y está pendiente de autorizaciones regulatorias, supondrá "un impulso adicional para acelerar su crecimiento".

En concreto, remarca que este respaldo le permitirá potenciar su capacidad de innovación, apoyándose en la experiencia de Naver en búsquedas, publicidad, pagos y desarrollo de plataformas C2C internacionales.

Al mismo tiempo, asegura que le ayudará a "reforzar sus capacidades tecnológicas para mantener el liderazgo y ampliar su impacto en los mercados en los que opera".

Rob Cassedy, consejero delegado de Wallapop, destaca que los resultados de 2024 muestran "una empresa sólida y solvente", que continúa creciendo de manera sostenible y que comienza ahora "un nuevo y emocionante capítulo".

"Con el apoyo de Naver gigante de Internet de Corea del Sur, la compañía acelerará su crecimiento y capacidad de innovación, desbloqueando así un gran potencial para liderar el mercado en el sur de Europa", agrega.