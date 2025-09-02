Una ampliación de capital del 10% permitiría a Telefónica reducir su deuda un 10% y facilitar inversiones, según UBS

Una ampliación equivalente al 10% del capital social actual de Telefónica permitiría a la empresa reducir alrededor de un 10% su nivel de endeudamiento. Así lo recogen los cálculos elaborados por UBS, que señala que de esta manera la operadora lograría una mayor flexibilidad financiera para abordar las inversiones que se prevé incluya su futuro plan estratégico.

Marc Murtra, presidente del grupo de telecomunicaciones, y su equipo llevan meses trabajando en una "revisión estratégica" del negocio de Telefónica. Pese a las numerosas incógnitas que todavía rodean a este plan, el directivo sí ha adelantado que la operadora apostará por nuevas inversiones y vías de crecimiento, pero manteniendo una "estricta disciplina financiera".

En la presentación de los resultados de los seis primeros meses del año, Murtra se mostró seguro de que podrán encontrar "buenas soluciones" para financiar "buenas operaciones" sin que esto afecte a su deuda. Y aunque habrá que esperar aún unas semanas para conocer cuáles serán esas soluciones, ya se está hablando de distintas alternativas.

En este contexto, UBS ha publicado un extenso informe en el que analiza tanto las posibles medidas que puede adoptar Telefónica para mejorar su flexibilidad financiera y el impacto concreto que tendrían, como los beneficios que obtendría a través de distintas operaciones inorgánicas en sus principales mercados.

La firma de inversión recuerda que Telefónica tiene actualmente una "elevada" deuda neta equivalente a 2,8 veces el ebitda, según la propia definición de la compañía. Cifra que UBS eleva hasta 4,0 veces considerando los bonos híbridos y la deuda de su filial en Reino Unido (VMO2).

Ampliación de capital

Una de las vías que permitiría a Telefónica seguir invirtiendo de forma estratégica y abordar adquisiciones relevantes en sus mercados clave y que ha cobrado fuerza en los últimos días ha sido una posible ampliación de capital. Medida que contaría con el apoyo de sus principales accionistas.

En este contexto, UBS estima que, al precio actual de la acción de Telefónica (4,62 euros al cierre de la sesión del lunes), cada emisión de títulos equivalente al 10% del capital social actual permitiría captar efectivo por un importe similar al 10% de su endeudamiento. Si es que todo lo captado se dedica a este fin.

No obstante, la firma también avisa de que emitir capital únicamente para reducir deuda sería dilutivo desde el punto de vista del flujo de caja libre (FCF por sus siglas en inglés) por acción. En concreto, podría reducirse un 10% por el número mayor de títulos en circulación. Sin embargo, el beneficio por ahorro de intereses sería de un 5% para 2025, considerando un coste medio del 3,5%.

El informe también compara el impacto que tendría una ampliación de capital con otras alternativas de desapalancamiento. Por ejemplo, una venta parcial de la filial de Brasil, las desinversiones en la región de Hispam, la reducción o eliminación del dividendo o un mayor uso de deuda híbrida.

Por ejemplo, una ampliación del 10% del capital social tendría un impacto muy similar al de reducir a la mitad el actual dividendo de 0,30 euros por acción, que se paga en dos tramos de 0,15 euros. En este caso el impacto sería de 0,9 veces.

Por su parte, un recorte total del dividendo permitiría reducir el apalancamiento en 0,18 veces. No obstante, UBS lo ve poco probable y recuerda que hoy en día está cubierto por el flujo de caja libre de la compañía. También que para grandes accionistas como CriteriaCaixa “asegurar un dividendo creciente y sin interrupciones” es una prioridad.

Brasil e Hispam

Por otro lado, el informe de la información de inversión calcula que la salida de Telefónica de América Latina podría generar un desapalancamiento de hasta 0,35 veces. Así, recuerda que recientemente ha vendido sus filiales en Argentina (1.189 millones de euros), Perú (900.000 euros), Uruguay (389 millones de euros) y Ecuador (330 millones de euros).

Además, ha alcanzado un acuerdo vinculante para vender su negocio en Colombia por 368 millones y ya se ha publicado que hay interés por sus filiales en Chile y México. Operaciones todas ellas que encajan en la estrategia anunciada por Telefónica de "reducir su exposición a Hispanoamérica".

Sin embargo, la medida que le permitiría reducir en mayor medida su deuda sería vender parte de su filial brasileña, pero manteniendo el control del activo. Telefónica posee actualmente el 76,8% de Vivo, su filial brasileña, y su capitalización bursátil ronda los 17.000 millones de euros a los precios actuales de mercado.

Sobre estos datos, UBS calcula que el importe máximo que podría levantar Telefónica sin perder el control de la filial, es decir, vendiendo acciones hasta quedarse con una participación del 50,1%, es de aproximadamente 4.600 millones de euros.

No obstante, recuerda que si esta participación se vende en mercado suele aplicarse un descuento por colocación acelerada. Además, perdería unos 340 millones de euros millones anuales en dividendos procedentes de Brasil en 2026.

Por ello, considera que si la venta se utiliza para sufragar una operación muy sinérgica y rentable, como por ejemplo, un movimiento de consolidación en Alemania, podría ser una operación positiva. Sin embargo, no ve sentido a este movimiento si es sólo para reducir deuda.

Por último, el informe también apunta a otras dos alternativas. Por un lado, señala que un aumento del 50% en deuda híbrida reduciría el apalancamiento en 0,39 veces. Por otro, seguir avanzado en medidas de eficiencia hará que por cada incremento del 1% del EbitdaAl se reduzca en 0,04 veces la deuda.