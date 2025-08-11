Telefónica y Vodafone España negocian la venta de un 30% de su empresa conjunta de fibra óptica a AXA

Telefónica y Vodafone mantienen negociaciones avanzadas con AXA Investment Management para que la firma adquiera una participación minoritaria de alrededor del 30% en su empresa conjunta de fibra óptica hasta el hogar (FTTH por sus siglas en inglés).

Según informa Financial Times, la incorporación de un socio financiero a Fiberpass, que es el nombre que recibe la joint venture creada a principios de 2025, permitirá a las dos operadoras ingresar "cientos de millones de euros".

Dos fuentes conocedoras han indicado al diario británico que el acuerdo aún no está cerrado y que la valoración exacta del 30% que podría pasar a manos de AXA está todavía por definir. Según estimaciones de New Street Research, Fiberpass tiene un valor aproximado de 1.500 millones de euros.

El grupo francés, que fue recientemente comprado por BNP Paribas y gestiona activos por 879.000 millones de euros, y las operadoras se han marcado como objetivo llegar a un acuerdo definitivo antes de que termine el mes de septiembre.

Consultados por Europa Press, Telefónica y Vodafone España han declinado hacer comentarios, mientras que Axa IM no se ha pronunciado.

Fiberpass

FiberPass comenzó a operar el pasado 1 de marzo con una cobertura de aproximadamente 3,65 millones de unidades inmobiliarias y alrededor de 1,4 millones de clientes.

Telefónica posee actualmente el 63% de la compañía de fibra óptica (un 38% a través de Telefónica España y el otro 25% con Telefónica Infra), mientras que Vodafone España posee el 37% restante.

Cuando anunciaron en 2024 su intención de poner en marcha esta joint venture, las dos compañías españolas indicaron que su objetivo era dar entrada a un tercer inversor para que se hiciera con alrededor de un 40% de la misma.

Por su parte, Telefónica mantendría una posición de control en la empresa de fibra, mientras que Vodafone España se quedaría con el 10% restante.

Se prevé que la joint venture alcance un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 125 millones de euros tres años después de su creación.