Nvidia y AMD pagarán a EEUU el 15% de sus ventas de chips avanzados en China

Los gigantes de los semiconductores Nvidia y AMD han acordado pagar a Estados Unidos el 15% de sus ventas de chips avanzados de Inteligencia Artificial (IA) a China, según ha informado este lunes The New York Times.

El pasado miércoles el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, acordó con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca dar al gobierno federal ese porcentaje de las ventas en China

Es decir, un acuerdo sin precedentes, que convierte en la práctica al Gobierno estadounidense en socio de estas dos empresas tecnológicas en sus operaciones en el gigante asiático.

Dos días después del acuerdo sellado en la Casa Blanca, el Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias de ventas para los chips de IA de Nvidia, los famosos H20.

Hace un mes, Nvidia obtuvo permiso para vender sus chips más avanzados en China, pero desde entonces la multinacional no recibió las licencias para vender esta tecnología avanzada clave para el desarrollo de la IA.

Invertir en Estados Unidos

Según las fuentes, AMD también es parte de este acuerdo, que afectaría principalmente a las ventas de su chip MI308, que no puede vender a China desde abril y que como los de Nvidia son vitales para los centros de datos que permiten entrenar modelos de IA a gran escala.

Cabe recordar que Trump dijo que el sector de semiconductores iba a pagar un 100% de aranceles si las empresas que los producen no invierten en Estados Unidos, algo que han hecho gigantes como la taiwanesa TSMC.

El acuerdo para reanudar las exportaciones de chips avanzados a China podría aportar más de 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, ya que antes de las limitaciones a la exportación Nvidia vendía unos 15.000 millones de dólares en chips H20 a China y AMD tenía previsto vender unos 800 millones de su MI380.

A principios de este verano, Nvidia se convirtió en la primera compañía cotizada de la historia en alcanzar los 4 billones de dólares (unos 3,39 billones de euros) de capitalización bursátil.

El pasado 3 de julio, el gigante tecnológico superó brevemente la capitalización récord de 3,915 billones de dólares (3,32 billones de euros) registrada por Apple al cierre de la sesión del 26 de diciembre.

Ese había sido el máximo valor de una cotizada en toda la historia. Ahora Nvidia vale 4,006 billones de dólares, a razón de 164,42 dólares por acción. Esos son sus máximos históricos.