Trump concede una nueva prórroga de 75 días a China para que ByteDance se desvincule de TikTok o la app será prohibida

El presidente estadounidense, Donald Trump, concedió este viernes otros 75 días de plazo para llegar a un acuerdo que desvincule a la empresa china ByteDance de la aplicación TikTok en territorio estadounidense o se enfrentará a una prohibición que debía haber entrado en vigor en enero según una ley de 2024.

"El acuerdo requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias", explicó Trump, en una publicación en su red TruthSocial, al justificar por qué extendía el plazo que estableció en enero y que expiraba este sábado.

El mandatario añadió que espera seguir trabajando "de buena fe con China": "No queremos que TikTok desaparezca. Esperamos trabajar con TikTok y China para cerrar el acuerdo".

El republicano incidió además en el malestar de China ante los aranceles que su gobierno ha impuesto al gigante asiático. "Según tengo entendido, no está muy satisfecha con nuestros aranceles recíprocos (¡necesarios para un comercio justo y equilibrado entre China y EE. UU.!). Esto demuestra que los aranceles son la herramienta económica más poderosa y muy importantes para nuestra seguridad nacional", concluyó.

Pekín se enfrenta ahora a un arancel del 54% sobre las importaciones de bienes a Estados Unidos. Trump ha declarado que estaría dispuesto a reducir dichos aranceles a China a cambio de cerrar a un acuerdo con ByteDance.

El republicano ha afirmado que su Administración estuvo en contacto con hasta cuatro grupos diferentes sobre un posible acuerdo con TikTok. "No queremos que TikTok deje de funcionar", añadió.

Salvar TikTok, promesa de Trump

Una de las promesas electorales de Trump fue salvar la aplicación en su país -donde la usan 170 millones de personas- a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional.

El anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente demócrata Joe Biden, aprobó una ley que obligaba a TikTok a encontrar un inversor de un país que no fuera considerado un "adversario" antes del 20 de enero, cuando Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una prórroga de 75 días, plazo que expiraba este sábado y que acaba de ampliar.

Onlyfans y Oracle, posibles compradores

Trump explicó el jueves que TikTok tiene "múltiples" inversores interesados, pero no dio nombres. Según medios estadounidenses, la carrera por hacerse con la famosa aplicación está liderada por Oracle y el fundador de OnlyFans.

Hasta ahora ha trascendido que el gigante tecnológico estadounidense Amazon presentó una oferta para adquirir la red social china, según The New York Times. No obstante, fuentes conocedoras del asunto apuntan a que la Casa Blanca no estaría tomando en consideración la candidatura de la multinacional de Jeff Bezos. Según Bloomberg, la Administración Trump vería con mejores ojos a Oracle o BlackStone.

El mayor obstáculo para cualquier acuerdo sobre el negocio estadounidense de TikTok es la aprobación del Gobierno chino. Hasta ahora, el Ejecutivo de Xi Jinping no se ha comprometido públicamente a permitir la venta.