El sector teleco avisa de que la burocracia y la capacidad de inversión complican los planes de España para liderar el 5G

Con permiso de la inteligencia artificial (IA), el futuro del sector de las comunicaciones y los retos para conseguir que España sea líder en 5G ocuparon gran parte de la segunda jornada de DigitalES Summit 2024. Las operadores, las empresas de torres, las Administraciones públicas y el resto de actores del ecosistema de las telecos están decididos a convertir a España en un país referente en la quinta generación de la tecnología móvil, como ya lo es en la fibra.

Para ello, las operadoras cuentan con importantes planes de inversión y el Gobierno ha puesto a disposición del sector ayudas públicas y otras medidas para intentar dar un impulso al despliegue del 5G., pero todavía quedan obstáculos que dificultan los planes y las buenas intenciones de todo el sector, como la capacidad inversora de las operadoras o la burocracia necesaria para llevar a cabo los planes de despliegue.

Como se puso de relieve en la mesa redonda 'Respondiendo a los retos del futuro de la conectividad', que reunió a tres de las grandes empresas de torres de España (Cellnex, American Tower y Vantage Towers) y a Deloitte, los principales retos para el despliegue del 5G, sobre todo en las zonas rurales del país, son "el tiempo" y el "volumen".

"Todo tiene que estar listo a mediados de 2026 y nosotros somos el primer paso", ha incidido Blanca Ceña, consejera delegada de Vantage Towers Spain. Sin embargo, ha advertido de que van a tener poco más de año y medio para preparar más de 7.300 emplazamientos para el 5G y hay tramites como peticiones de ampliación de acometida eléctrica o permisos de obra que pueden llevar de cuatro meses a más de un año.

Para hacer frente a este problema que coinciden en denunciar todas las torreras, Daniel Noguera, consejero delegado de American Tower en España, ha destacado que es "básica" una campaña de comunicación del Gobierno para que toda la ciudadanía sea consciente de la necesidad de apoyar estos proyectos. "Las normativas son las que son. Hace falta que permee la voluntad, por ejemplo, en los ayuntamientos", ha añadido.

Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Telecom España, ha resumido algunos de los "nuevos retos" a los que se enfrentan los operadores en materia de conectividad. Entre ellos, el despliegue de 5G en zonas rurales, la densificación de la cobertura, la conectividad ubicua o las small cells". "La infraestructura siempre tiene que ir por delante para solucionar los cuellos de botella de la red y que los operadores generen un servicio de calidad", ha subrayado.

Por su parte, Pablo Benito Martín, socio de Consultoría en Deloitte, ha recordado que en Europa hay entre 40 y 50 grandes operadores que dan servicio cada uno de media a cinco millones de clientes. Mientras que en EEUU y China hay tres grandes telecos que atienden cada una a 100 y 400 millones de clientes, respectivamente.

Meinrad Spenger, consejero delegado de Masorange, en DigitalES Summit 2024. DigitalES

Esto ha generado un problema de representatividad internacional y de capacidad de inversión para las operadoras. Sin embargo, la postura reacia de Bruselas a la consolidación parece que está cambiando y, por ejemplo, apoyó (con condiciones) la fusión de Orange y MásMóvil. Una operación que, a la espera de lo que haga Digi con el espectro recién adquirido, deja cuatro clientes (operadoras) y tres proveedores (torreras) en España.

En este contexto de menos operadores de red, las empresas de torres coinciden en que no tiene mucho sentido que haya infraestructuras solapadas, por lo que es posible que haya una consolidación de torres. Sobre si también habrá una consolidación de compañías, aseguran que "no tienen una bola de cristal" y que "el tiempo lo dirá", pero no cierran la puerta a que esto ocurra en un futuro.

Masorange y Vodafone

Los máximos responsables de dos de grandes operadores de España pisaron también este jueves el escenario de DigitalES. Hablaron de la nueva etapa que acaban de iniciar ambas empresas y de sus propios desafíos. Para Masorange es completar con éxito la integración de Orange y MásMóvil y para Vodafone lograr la estabilidad de su negocio tras el desembarco de Zegona en su accionariado.

Pero Meinrad Spenger y José Miguel García también hablaron de redes. El consejero delegado de Masorange ha asegurado que la operadora quiere tener "la mejor red móvil en España y en Europa". Y es que, en su opinión, no tiene sentido que en países montañosos como Austria sea posible viajar en tren y pasar por túneles sin que se corte la llamada y en España no.

Así, ha asegurado que con el tamaño que tiene la compañía quieren ser "los más innovadores y los más pioneros". De hecho, ha apuntado que ahora mismo son el único operador que ofrece 5G standalone (SA) en España y que su objetivo es desarrollar sobre esa red soluciones y aplicaciones que beneficien a las empresas y a las Administraciones públicas.

El consejero delegado de Vodafone también ha reivindicado el valor de las redes de la operadora. De ahí que la compañía vaya a ser más activa en el negocio mayorista para ocupar "un espacio importante" en este mercado. Además, ha defendido los acuerdos de compartición de redes, que se llevan años aplicando 20 años de forma "muy creativa" en España en beneficio del cliente y de los modelos operativos de las empresas. "Ese es el camino. Es una práctica muy sana, muy saludable", ha asegurado.

Gobierno

Las empresas de torres de telecomunicaciones y los operadores han estado acompañadas en esta edición de DigitalES Summit 2024 por María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. En su intervención, ha enumerado, e incluso anunciado, algunas medidas de apoyo al sector.

En concreto, ha adelantado que el Gobierno ha ampliado en 10 años las concesiones del espectro radioeléctrico subastadas entre las operadoras antes de la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una iniciativa que busca favorecer la inversión en nuevas tecnologías. Además, va a suponer cientos de millones de euros en ahorros a las operadoras.

María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en DigitalES Summit 2024. DigitalES

Asimismo, también ha anunciado la resolución definitiva del programa UNICO 5G Redes Activas, que permitirá acelerar el despliegue de la quinta generación móvil en las zonas rurales del país. Sumando todos los programas, el Gobierno habrá destinado 1.000 millones al despliegue del 5G para cubrir municipios de menos de 10.000 habitantes y dar cobertura a casi 2 millones más de personas.

Según González Veracruz, estas medidas y estos programas de ayudas se enmarcan en la "política de apoyo a la sostenibilidad" a un sector que el Gobierno considera "estratégico". Y al mismo tiempo afianzar "los sólidos cimientos digitales" de España para responder a los retos que vienen. "El objetivo es vertebrar nuestro territorio, garantizar la igualdad de oportunidades y abordar el reto demográfico", ha añadido.